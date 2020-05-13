Антициклон прогонит дожди и холод, но ненадолго. Синоптики дали прогноз до конца недели

Сегодня, 13 мая, из Украины уйдет атмосферный холодный фронт, из-за которого в Киеве за три дня выпала месячная норма осадков, а на смену ему придет антициклон. Он подсушит воздух и прогонит осадки.



Об этом на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.



По словам синоптика, в среду повсюду будет преобладать сухая погода. Температура воздуха будет невысокой из-за части холодного атмосферного фронта и составит + 12 + 17 градусов.

В Киеве среда ожидается солнечной, без осадков. Днем потеплеет до +15 градусов.



Этой ночью на западе, севере, во многих центральных областях была вероятность заморозков.

14 мая в Киеве - снова дожди, без заморозков, днем ​​похолодает на несколько градусов.



По данным Укргидрометцентра, 14 мая дожди будут в большей части страны, местами с грозами, температура воздуха будет +12 +25 градусов.

Прогноз погоды 14 мая. Карта: Укргидрометцентр

15 мая дожди переместятся восток и юг. Температура воздуха +13 +25 градусов.





Прогноз погоды 15 мая. Карта: Укргидрометцентр

16 мая дожди уйдут с запада, осадков станет больше на востоке, на юге - дожди с грозами. Температура воздуха +12 +23 градуса.





Погода 16 мая. Карта: Укргидрометцентр

17 мая в Украине будет сухо. Температура воздуха +14 +21.

Прогноз погоды 17 мая. Карта: Укргидрометцентр





Как сообщали Українські Новини, синоптик дал неожиданно холодный прогноз на май.