Под Кабмином несколько сотен предпринимателей требуют разрешить пассажирские перевозки

Несколько сотен предпринимателей митингуют у здания Кабинета Министров с требованием разрешить пассажирские перевозки, которые запретили с 18 марта.

Об этом свидетельствует прямая трансляция акции, передают Українськi Новини.

Участники акции держат в руках транспаранты и плакаты, требуя возобновить перевозки пассажиров.

Время от времени они скандируют: "Право на труд!".

Участники акции заявили о намерении перекрывать дороги государственного назначения, если их не услышит власть.

Откройте международные пассажирские перевозки. Фото: "Страна"

Перевозчики требуют у Кабмина разрешить пассажирские перевозки. Фото: "Страна"

Перевозчики идут на митинг. Фото: "Страна"







Как сообщали Українськi Новини, Министерство инфраструктуры подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок после 22 мая.



Также Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров намерен продлить карантин после 22 мая.



Кроме того, "Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения.



Тем временем в Мининфраструктуры рассказали, когда могут возобновить авиаперелеты.