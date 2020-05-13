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13 мая 2020, среда, 15:27 16
Президент 2020-05-13T15:27:19+03:00
Українські Новини
У Зеленского намекнули, что он может остаться на второй срок

У Зеленского намекнули, что он может остаться на второй срок

Елизавета Кесельман
Выборы Президента, Сергей Трофимов, Президент Владимир Зеленский, Офис Президента Украины

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов предполагает, что действующий президент Владимир Зеленский не ограничится одним сроком и возможно будет баллотироваться в президенты еще раз. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону во вторник, 12 мая. 

В частности, первый замглавы Офиса президента считает, что пяти лет в политике мало, для того, чтобы сделать весомые перемены в стране. 

 

Так, на вопрос журналиста о том, вернется ли президент Зеленский к руководству студией "Квартал-95" после окончания, обещанного им, первого и последнего срока, Трофимов ответил:

"Не говорил с ним об этом. Мое личное мнение... Я не думаю, что это будет пятилетний срок. Я все-таки считаю, что какое-то будет продолжение каденции... потому что действительно мало пять лет для политики", - заявил Трофимов. 

Также, по словам замглавы ОП, у Зеленского еще есть много времени, чтобы основательно подумать насчет срока своей президентской карьеры.

Как сообщали Українські Новини, ранее Владимир Зеленский заявлял, что не намерен баллотироваться на второй срок в президенты. 

Кроме того, фильм о годе президентства Зеленского Офис в этот раз сняли без привлечения "Квартала 95". 

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