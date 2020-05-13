У Зеленского намекнули, что он может остаться на второй срок

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов предполагает, что действующий президент Владимир Зеленский не ограничится одним сроком и возможно будет баллотироваться в президенты еще раз. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону во вторник, 12 мая.

В частности, первый замглавы Офиса президента считает, что пяти лет в политике мало, для того, чтобы сделать весомые перемены в стране.

Так, на вопрос журналиста о том, вернется ли президент Зеленский к руководству студией "Квартал-95" после окончания, обещанного им, первого и последнего срока, Трофимов ответил:

"Не говорил с ним об этом. Мое личное мнение... Я не думаю, что это будет пятилетний срок. Я все-таки считаю, что какое-то будет продолжение каденции... потому что действительно мало пять лет для политики", - заявил Трофимов.

Также, по словам замглавы ОП, у Зеленского еще есть много времени, чтобы основательно подумать насчет срока своей президентской карьеры.

Как сообщали Українські Новини, ранее Владимир Зеленский заявлял, что не намерен баллотироваться на второй срок в президенты.

Кроме того, фильм о годе президентства Зеленского Офис в этот раз сняли без привлечения "Квартала 95".