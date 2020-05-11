С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат

В рамках ослабления карантина, который ввели в Украине с 12 марта и продлили до 22 мая с 11 мая в Украине возобновят работу ряд объектов, в частности, магазины, которые расположены в отдельных помещениях.

Кроме того, с понедельника откроют: парки, скверы, зоны отдыха; парикмахерские и салоны красоты, маникюрные салоны; летние площадки кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом; работу общепита на вынос; оптовую и розничную торговлю непродовольстенными товарами (кроме ТРЦ); предприятия бытового обслуживания населения; музеи и библиотеки; стоматологии; работу адвокатов, аудиторов, нотариусов; тренировки командных видов спорта для профессиональных команд.

Ранее главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко очертил основные правила работы салонов красоты.

"Одновременное пребывание клиентов в заведении разрешается из расчета не более одного человека на 10 кв. м. площади, но не более количества работников, непосредственно оказывающих услуги. Нахождение посторонних лиц в салонах будет запрещено. Между местами предоставления услуг нужно будет обеспечить дистанцию не менее двух метров. Работники, оказывающие услуги, должны обязательно использовать медицинские маски или респиратор, одноразовые перчатки. После каждого клиента должна проводиться дезинфекция, уборка поверхностей, а также там должно быть проветривание. Ожидание своей очереди должно быть за пределами заведений", – рассказал Ляшко, подчеркнув, что кофе и любые напитки в салонах красоты будут запрещены.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

Как сообщали Українські Новини, с 12 мая в Киеве начнется первый этап послабления карантинных ограничений. После того, как Украина выйдет из карантина, людям придется придерживаться дистанции и соблюдать правила безопасности.

Также согласно решению Кабмина, с 1 мая в Украине возобновляют работу рынки. Однако не все рынки в День труда начали работать. Так, в Киеве посетителей принимала лишь одна торговая площадка - рынок "Столичный" на Большой окружной.

Ранее в МОЗ назвали главные условия для быстрого снятия карантинных ограничений.

С 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Также Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая.

Тем временем метро и общественный транспорт могут заработать на четвертом этапе выхода из карантина.