Сегодня отмечают день Труда: поздравления в стихах

Сегодня во многих странах отмечается День международной солидарности трудящихся, который в народе принято называть, как День труда. В честь праздника украинцы будут отдыхать три дня. Українські Новини собрали подборки поздравлений в стихах.

Праздник начали отмечать после того, как 1 мая 1886 года американские рабочие в городе Чикаго вышли на забастовку, чтобы потребовать 8-часовой рабочий день. Закончить демонстрацию мирно не удалось: события прошли с кровопролитиями и столкновениями с полицией.

Во время бойни протестующие бросили бомбу, от которой погибли 8 полицейских, и были ранены около 50. В последующей перестрелке насчитывалось около 50 убитых и раненых.

За организацию взрыва восемь рабочих-анархистов приговорили к повешению. В память о казненных американские рабочие организовали забастовку на 1 мая 1890 года. Тогда Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая 1990 года Днем солидарности рабочих всего мира. Также было предложено отметить день демонстрациями с прежним требованием 8-часового рабочего дня.

Поздравления в стихах:

С Первомаем поздравляю,

С днем труда! Я вам желаю —

Долго жить, трудиться честно,

Отдыхать уметь чудесно.

Радоваться всем всегда,

Не сердиться ни когда.

И врагов уметь прощать,

Все обиды забывать!

Ярко солнышко сияет,

Отступили холода.

Поздравляю с Первомаем —

Светлым праздником труда.

Вновь в колонне демонстрантов

Я по площади пройду

И прочту на транспарантах:

"Миру — мир, почет — труду"

С днем труда я поздравляю,

Праздник весело встречай,

Пусть весеннюю удачу

Принесет нам Первомай.

Он шагает по планете,

На маевку нас зовет,

Всем трудящимся сегодня

Уважение и почет.

Всем любви, добра и счастья

В Первомай я пожелаю,

Чтобы будни трудовые

Для нас праздниками стали.

Поздравляю с Днём труда!

От души желаю,

Чтоб по жизни вы всегда

Радостно шагали.

Пусть успехи и победы

Окружают каждый день,

От обеда до обеда

Не мешала труду лень.

Чтоб веселье и улыбки

Не кончались никогда,

Не страшили чтоб ошибки —

Будьте счастливы всегда!

Труд приносит вдохновенье,

Нашим душам очищенье,

Первомайские работы

Уберут долой невзгоды.

В день труда я всем желаю,

Чтобы жизнь казалась раем,

Огород принес плоды,

И чтоб не было беды.

Труженики всей страны

Нынче отдыхать должны,

Ведь сегодня Первомай —

Веселей его встречай.

И пускай за честный труд

В мае премию дадут,

Будет чудною погода

И в душе цветы цветут!

Труд — это движущая сила,

И ничего нет без труда!

Желаю, чтобы жизнь дарила

Только успех тебе всегда!

Пусть в этот светлый Первомай

Будет и радость, и веселье,

И счастье льется через край

В эти прекрасные мгновения!

День 1 мая сейчас отмечаем,

День солидарности, мира, труда,

И с солнцем весенним его мы встречаем,

Хотим, чтобы тучи ушли навсегда.

И я поздравляю Вас с миром и солнцем,

К уменью трудиться награда — успех,

А после работы и отдых проснётся.

Добра Вам и счастья! С праздником всех!

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