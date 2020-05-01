Сегодня отмечают день Труда: поздравления в стихах

Сегодня во многих странах отмечается День международной солидарности трудящихся, который в народе принято называть, как День труда. В честь праздника украинцы будут отдыхать три дня. Українські Новини собрали подборки поздравлений в стихах. Праздник начали отмечать после того, как 1 мая 1886 года американские рабочие в городе Чикаго вышли на забастовку, чтобы потребовать 8-часовой рабочий день. Закончить демонстрацию мирно не удалось: события прошли с кровопролитиями и столкновениями с полицией. Во время бойни протестующие бросили бомбу, от которой погибли 8 полицейских, и были ранены около 50. В последующей перестрелке насчитывалось около 50 убитых и раненых. За организацию взрыва восемь рабочих-анархистов приговорили к повешению. В память о казненных американские рабочие организовали забастовку на 1 мая 1890 года. Тогда Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая 1990 года Днем солидарности рабочих всего мира. Также было предложено отметить день демонстрациями с прежним требованием 8-часового рабочего дня. Поздравления в стихах: С Первомаем поздравляю, С днем труда! Я вам желаю — Долго жить, трудиться честно, Отдыхать уметь чудесно. Радоваться всем всегда, Не сердиться ни когда. И врагов уметь прощать, Все обиды забывать! Ярко солнышко сияет, Отступили холода. Поздравляю с Первомаем — Светлым праздником труда. Вновь в колонне демонстрантов Я по площади пройду И прочту на транспарантах: "Миру — мир, почет — труду" С днем труда я поздравляю, Праздник весело встречай, Пусть весеннюю удачу Принесет нам Первомай. Он шагает по планете, На маевку нас зовет, Всем трудящимся сегодня Уважение и почет. Всем любви, добра и счастья В Первомай я пожелаю, Чтобы будни трудовые Для нас праздниками стали. Поздравляю с Днём труда! От души желаю, Чтоб по жизни вы всегда Радостно шагали. Пусть успехи и победы Окружают каждый день, От обеда до обеда Не мешала труду лень. Чтоб веселье и улыбки Не кончались никогда, Не страшили чтоб ошибки — Будьте счастливы всегда! Труд приносит вдохновенье, Нашим душам очищенье, Первомайские работы Уберут долой невзгоды. В день труда я всем желаю, Чтобы жизнь казалась раем, Огород принес плоды, И чтоб не было беды. Труженики всей страны Нынче отдыхать должны, Ведь сегодня Первомай — Веселей его встречай. И пускай за честный труд В мае премию дадут, Будет чудною погода И в душе цветы цветут! Труд — это движущая сила, И ничего нет без труда! Желаю, чтобы жизнь дарила Только успех тебе всегда! Пусть в этот светлый Первомай Будет и радость, и веселье, И счастье льется через край В эти прекрасные мгновения! День 1 мая сейчас отмечаем, День солидарности, мира, труда, И с солнцем весенним его мы встречаем, Хотим, чтобы тучи ушли навсегда. И я поздравляю Вас с миром и солнцем, К уменью трудиться награда — успех, А после работы и отдых проснётся. Добра Вам и счастья! С праздником всех! Ранее мы рассказали, как безопасно пожарить шашлыки на даче ко Дню труда, а также о том, какая погода ожидает украинцев на первомайские праздники.