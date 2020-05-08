Соблюдать дистанцию и самоизоляцию придется после завершения карантина, — ЦОЗ

Карантин в Украине продлили до 22 мая, но с 11 мая Кабмин согласовал ряд послаблений. Это значит, что карантин в стране скоро закончиться. Однако соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 нужно независимо от того, действует карантин или нет. В Центре общественного здоровья рассказали, каких правил придется придерживаться, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Отмечается, что остановить эпидемию можно будет только тогда, когда все будут соблюдать правила. Даже после завершения карантина.

Соблюдение физической дистанции и самоизоляция - это те, меры, которые должны применяться не только во время карантина, а и тогда, когда это фактически необходимо. Поэтому следует понимать чем карантин отличается от самоизоляции и физического дистанцирования.

Карантин — это ограничение деятельности или физическое изоляция людей, которые не имеют признаков заболевания. Цель карантина — предотвратить распространение заболевания на ранних этапах.

Самоизоляция означает ограничение контактов больных с симптомами COVID-19 для предупреждения дальнейшего распространения болезни.

Физическое дистанцирование предполагает соблюдение безопасной дистанции с окружающими. ВОЗ рекомендует находиться от окружающих на расстоянии не менее метра. Это правило должно соблюдаться каждый раз независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания или контактов с больными COVID-19.

В частности, во время походов в магазины, держитесь на расстоянии не менее метра от окружающих и, по возможности, не прикасайтесь руками к глазам, рту, носу. Перед прикосновением к корзинкам или тележкам обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. По возвращении из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

Приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. В частности, перед тем, как прикасаться к ним, помойте руки с мылом. После этого тщательно вымойте фрукты и овощи чистой водой, особенно если вы едите их сырыми.

И не забывайте, что снизить риск заражения COVID-19 или дальнейшего распространения инфекции позволят такие простые действия:

Регулярно и тщательно обрабатывайте руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мойте их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Это позволяет уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.

Держитесь от окружающих на расстоянии не менее метра. Во время кашля, чихания или разговора, из носа или рта человека выделяются мелкие капли, которые могут содержать вирус. Находясь слишком близко, вы можете вдохнуть эти капли и заразиться, если человек болен COVID-19.

Избегайте мест большого скопления людей. Там гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с человеком, инфицированным COVID-19 и тяжелее соблюдать дистанцию.

По возможности, не трогайте глаза, нос и рот немытыми руками. Мы касаемся руками ко многим поверхностям и вирус может попасть на руки. Грязными руками мы можем перенести вирус на слизистые оболочки глаз, носа или рта. Оттуда он способен попасть в организм и вызвать инфекцию. Именно поэтому универсальный совет о мытье рук так важно. Если все же необходимо прикоснуться к лицу, используйте чистую салфетку, которую после использования следует выбросить в мусорный контейнер.

Соблюдайте правила респираторной гигиены дыхания и кашля. Во время кашля или чихания прикрывайте рот или нос изгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует выбросить и вымыть руки. Вирус передается через мелкие капли. Соблюдая правила респираторной гигиены, вы можете защитить окружающих от ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Самоизолируйтесь до момента выздоровления, даже если у вас легкие симптомы ОРВИ. Попросите кого-нибудь доставлять вам продукты к двери квартиры. Если вам необходимо выйти из дома, надевайте маску. Такие меры помогут защитить ваше окружение от COVID-19 и других вирусных заболеваний.

Если у вас повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, позвоните семейному врачу. Обращение к врачу по телефону позволит ему при необходимости оперативно направить вас в специализированное лечебное учреждение.

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