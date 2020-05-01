В Киеве в День труда открылся только один рынок

Согласно решению Кабмина, с 1 мая в Украине возобновляют работу рынки. Однако не все рынки в День труда начали работать. Так, в Киеве посетителей принимала лишь одна торговая площадка - рынок "Столичный" на Большой окружной. Остальные базары готовятся возобновить работу в ближайшие дни. Об этом пишет "Страна".

По состоянию на пятницу, в Киеве закрыты такие торговые площадки:

Лукьяновский рынок

Оптовый рынок на вокзале

Дарницкий рынок

рынок "Березняки" (работают только киоски с овощами и фруктами)

Владимирский рынок

Бессарабский рынок

рынок "Днепр"

Житний рынок



Сообщается, что санитарные меры предосторожности в "Столичном" соблюдают частично. Через температурный скрининг проходят только водители, желающие попасть на территорию на собственном транспорте.



Температура тела пассажиров или тех, кто пришел на рынок пешком никак не проверялась. При этом в павильоне "Столичного", на входе в который никакого температурного скрининга также не было, наблюдалось скопление людей - более ста человек.



Ранее Українські Новини писали, где открылись рынки в Украине 1 мая.