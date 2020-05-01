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01 мая 2020, пятница, 17:26 1107
Общество 2020-05-01T17:27:53+03:00
Українські Новини
В Киеве в День труда открылся только один рынок

В Киеве в День труда открылся только один рынок

Валерия Драгомирова
Киев, Рынки, день Труда
Рынок. Фото: pixabay
Рынок. Фото: pixabay

Согласно решению Кабмина, с 1 мая в Украине возобновляют работу рынки. Однако не все рынки в День труда начали работать. Так, в Киеве посетителей принимала лишь одна торговая площадка - рынок "Столичный" на Большой окружной. Остальные базары готовятся возобновить работу в ближайшие дни. Об этом пишет "Страна".

По состоянию на пятницу, в Киеве закрыты такие торговые площадки:

  • Лукьяновский рынок
  • Оптовый рынок на вокзале
  • Дарницкий рынок
  • рынок "Березняки" (работают только киоски с овощами и фруктами)
  • Владимирский рынок
  • Бессарабский рынок
  • рынок "Днепр"
  • Житний рынок


Сообщается, что санитарные меры предосторожности в "Столичном" соблюдают частично. Через температурный скрининг проходят только водители, желающие попасть на территорию на собственном транспорте.

Температура тела пассажиров или тех, кто пришел на рынок пешком никак не проверялась. При этом в павильоне "Столичного", на входе в который никакого температурного скрининга также не было, наблюдалось скопление людей - более ста человек.

Ранее Українські Новини писали, где открылись рынки в Украине 1 мая

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