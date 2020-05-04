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04 мая 2020, понедельник, 14:45 269
Общество 2020-05-04T15:15:02+03:00
Українські Новини
Парки и зоны отдыха откроют с 11 мая

Парки и зоны отдыха откроют с 11 мая

Ярина Вацяк
Кабмин, Карантин, Парки, Коронавирус, ослабление карантина
Парк Киото. Киев. Фото Facebook Alexey Smolyakov
Парк Киото. Киев. Фото Facebook Alexey Smolyakov

Кабинет Министров решил открыть парки и зоны отдыха с 11 мая в то время, как карантин продлил до 22 мая.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, передают Українськi Новини.

"Смягчения, которые планируется сделать с 11 мая - это открытие парков, скверов, зон отдыха", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом Шмыгаль призвал соблюдать действующие правила карантина.

Изменения в постановление, регулирующее карантинные ограничения в стране, приняты с двухдневной доработкой.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку)План Кабмина по выходу из карантина (для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українські Новини, Кабмин разрешил работать музеям и библиотекам с 11 мая.

Киевская городская государственная администрация также планирует начать смягчение карантинных ограничений в столице с 12 мая. Кличко расскзал, что в столице откроют в первую очередь.

По состоянию на 4 мая количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.

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