Парки и зоны отдыха откроют с 11 мая

Кабинет Министров решил открыть парки и зоны отдыха с 11 мая в то время, как карантин продлил до 22 мая.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, передают Українськi Новини.

"Смягчения, которые планируется сделать с 11 мая - это открытие парков, скверов, зон отдыха", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом Шмыгаль призвал соблюдать действующие правила карантина.

Изменения в постановление, регулирующее карантинные ограничения в стране, приняты с двухдневной доработкой.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

План Кабмина по выходу из карантина (для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українські Новини, Кабмин разрешил работать музеям и библиотекам с 11 мая.

Киевская городская государственная администрация также планирует начать смягчение карантинных ограничений в столице с 12 мая. Кличко расскзал, что в столице откроют в первую очередь.

По состоянию на 4 мая количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.