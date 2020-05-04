Парки и зоны отдыха откроют с 11 мая

Кабинет Министров решил открыть парки и зоны отдыха с 11 мая в то время, как карантин продлил до 22 мая. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, передают Українськi Новини. "Смягчения, которые планируется сделать с 11 мая - это открытие парков, скверов, зон отдыха", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом Шмыгаль призвал соблюдать действующие правила карантина. Изменения в постановление, регулирующее карантинные ограничения в стране, приняты с двухдневной доработкой. Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина. План Кабмина по выходу из карантина (для увеличение нажмите на картинку) Как сообщали Українські Новини, Кабмин разрешил работать музеям и библиотекам с 11 мая. Киевская городская государственная администрация также планирует начать смягчение карантинных ограничений в столице с 12 мая. Кличко расскзал, что в столице откроют в первую очередь. По состоянию на 4 мая количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.