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24 апреля 2020, пятница, 21:55 2577 Инфографика
Кабмин 2020-04-25T12:00:04+03:00
Українські Новини
Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

Ярина Вацяк
Кабмин, Карантин, Коронавирус, Covid-19, отмена карантина
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина, который продлили до 11 мая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram, передают Українськi Новини.

Так, согласно опубликованному плану, первый этап выхода из карантина будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%.

Так, на первом этапе планируется открыть парки, скверы, лесопарки и прибрежные зоны отдыха, но не детские площадки, также открыть часть салонов красоты, возобновить тренировки в командных видах спорта, возобновить оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, кофейни на вынос, автомойки, веломагазины и велопрокат, а также разрешить работу нотариусов, адвокатов и аудиторов.

Второй этап будет вводиться, если на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных ежедневно снижается.

Тогда откроют бытовое обслуживание населения, возобновят занятия в школах для учеников выпускных классов, разрешат работать заведениям общепита на вынос, откроют кинотеатры под открытым небом, спортзалы, отели, возобновят спортивные соревнования, в которых смогут принимать участие не больше 50 человек без зрителей.

Для третьего этапа количество выздоровевших в течение 10 дней подряд должно превышать в два раза количество новых выявленных случаев заболевания.

Тогда снимутся ограничения со спортивных и детских площадок, некоторых образовательных учреждений, откроется для спецперевозок метрополитен, сможет работать в пределах области общественный транспорт, торговые центры (без развлекательных зон), театры и кинотеатры, хостелы и санатории, кафе и рестораны с посещением.

На 4 этапе на протяжении 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев ежедневно меньше, чем 5 на область.

При таком условии полностью заработает общественный транспорт, ТРЦ, спортзалы, культурные и образовательные учреждения, а также плановая медицинская и стоматологическая помощь.

Для введения 5 этапа допустимы только единоразовые случаи, связанные с импортом заболевания.

Тогда отменят все введенные ранее ограничения.

Украина будет выходить из карантина в 5 этаповУкраина будет выходить из карантина в 5 этапов

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.

 

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