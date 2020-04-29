Кабмин разрешил работу рынков во время карантина

Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram, передают Українськi Новини.

"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", - написал он.

Отмечается, что основным условием работы рынков является решение соответствующего территориального органа Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о соблюдении противоэпидемических требований.

Согласно обнародованному депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко (фракция "Европейской солидарности") тексту постановления в Telegram, Госпродпотребслужба будет ежедневно проверять соблюдение рынками противоэпидемических требований к деятельности, установленных главным государственным санитарным врачом Украины.

При этом на рынке постоянно должно находиться не менее 2 инспекторов.

Как сообщали Українськi Новини, 27 апреля Министерство здравоохранения утвердило правила работы агропродовольственных рынков в период карантина.

Допуск на рынок работников, продавцов и покупателей должен осуществляться исключительно при условии наличия средств индивидуальной защиты и прохождения температурного скрининга, а при каждом входе на рынок должен стоять диспенсер с антисептиком.

Одновременно на рынке должно находится не более 1 покупателя на 10 кв. м, расстояние между рабочими местами продавцов - не менее 3 м.

Места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями.

Дезинфекция контактных поверхностей должна проводится каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений - в конце рабочего дня.

Возле рынка должна отсутствовать стихийная торговля.