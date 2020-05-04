подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 мая 2020, понедельник, 21:37 649
Общество 2020-05-04T21:42:04+03:00
Українські Новини
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования

Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования

Елена Новикова
Карантин, МАФ, карантин в Киеве, Смягчение карантина, Еда на вынос, Напитки на вынос, Противоэпидемические ограничения
МАФы. Фото: slovoidilo.uа
МАФы. Фото: slovoidilo.uа

Киевская городская государственная администрация разрешила с 5 мая продажу еды и напитков во временных сооружениях торгового назначения (МАФах), в то время, как Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА, передают Українськi Новини.

"При условии соблюдения требований продажа может быть начата уже завтра, с 5 мая", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в Киеве утвердили требования к реализации "быстрой" еды в МАФах и чайных и кофейных напитков на вынос в условиях противоэпидемических ограничений.

Речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей.

Продажа еды и напитков должна осуществляться "на вынос", потребление на месте запрещено.

Согласно требованиям, реализация пищи должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи, на входах в МАФы должны быть антисептики, одноразовые салфетки и перчатки для посетителей.

В МАФах необходимо придерживаться масочного режима, ежедневной термометрии персонала, организации безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизации, обеспечения соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное.

Как сообщали Українськi Новини, Киев планирует выходить из карантина с 12 мая.

Также в Киеве количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд.

Больше новостей о: Карантин МАФ карантин в Киеве Смягчение карантина Еда на вынос Напитки на вынос Противоэпидемические ограничения

Незаконные МАФы будут предупреждать о сносе фирмен...
"Эпицентр" отрицает работу всех отделов магазина в...
Киев планирует выходить из карантина: что откроют ...
Смягчение карантина: вирусолог рассказал, как пред...
Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая
Минздрав обнародовал проекты рекомендаций для предприятий, которым разрешено работать с 11 мая
Новости
В Киеве решили возместить родственникам умерших от коронавируса затраты на кремацию 21:45
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования 21:37
"Эпицентр" отрицает работу всех отделов магазина во время карантина 21:20
Правоохранители готовят выемку документов в Черкасской мэрии, - источник 21:13
Саакашвили заявил, что Зеленский назначит его в ближайшие дни 21:06
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
больше новостей
Мэр Черкасс Бондаренко готов к публичной встрече с Зеленским
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok