Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования

Киевская городская государственная администрация разрешила с 5 мая продажу еды и напитков во временных сооружениях торгового назначения (МАФах), в то время, как Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА, передают Українськi Новини.

"При условии соблюдения требований продажа может быть начата уже завтра, с 5 мая", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в Киеве утвердили требования к реализации "быстрой" еды в МАФах и чайных и кофейных напитков на вынос в условиях противоэпидемических ограничений.

Речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей.

Продажа еды и напитков должна осуществляться "на вынос", потребление на месте запрещено.

Согласно требованиям, реализация пищи должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи, на входах в МАФы должны быть антисептики, одноразовые салфетки и перчатки для посетителей.

В МАФах необходимо придерживаться масочного режима, ежедневной термометрии персонала, организации безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизации, обеспечения соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное.

Как сообщали Українськi Новини, Киев планирует выходить из карантина с 12 мая.

Также в Киеве количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд.