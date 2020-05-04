Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования

Киевская городская государственная администрация разрешила с 5 мая продажу еды и напитков во временных сооружениях торгового назначения (МАФах), в то время, как Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА, передают Українськi Новини. "При условии соблюдения требований продажа может быть начата уже завтра, с 5 мая", - сказано в нем. Согласно сообщению, в Киеве утвердили требования к реализации "быстрой" еды в МАФах и чайных и кофейных напитков на вынос в условиях противоэпидемических ограничений. Речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей. Продажа еды и напитков должна осуществляться "на вынос", потребление на месте запрещено. Согласно требованиям, реализация пищи должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи, на входах в МАФы должны быть антисептики, одноразовые салфетки и перчатки для посетителей. В МАФах необходимо придерживаться масочного режима, ежедневной термометрии персонала, организации безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизации, обеспечения соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное. Как сообщали Українськi Новини, Киев планирует выходить из карантина с 12 мая. Также в Киеве количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд.