Четвертый этап выхода из карантина. При каких условиях заработает метро и общественный транспорт

Согласно 5-этапному плану выхода из карантина, на четвертом этапе могут открыть метрополитен, общественный транспорт и спортзалы. Українські Новини расскажут, какие ограничения снимут и когда может начаться четвертый этап.

Согласно плану, четвертый этап будет введен, если на протяжении 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев коронавируса, ежедневно меньше 5 на область.



Где снимут ограничения

Метрополитен и весь наземный общественный транспорт;

Торгово-развлекательные комплексы и другие развлекательные заведения;

Спортзалы и фитнес-центры;

Учреждения общественного питания;

Учреждения культуры;

Учреждения образования;

Плановая медицинская и стоматологическая помощь.

4 этап выхода из карантина. Инфографика: Кабинет Министров



Как сообщали Українські Новини, в Минздраве показали с какой скоростью распространяется коронавирус в Украине.



Кроме того, когда начнется первый этап плана Шмыгаля по выходу из карантина и что разрешат. На первом этапе планируется открыть парки, скверы, лесопарки и прибрежные зоны отдыха, за исключением детских площадок.











