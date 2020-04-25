Четвертый этап выхода из карантина. При каких условиях заработает метро и общественный транспорт

Согласно 5-этапному плану выхода из карантина, на четвертом этапе могут открыть метрополитен, общественный транспорт и спортзалы. Українські Новини расскажут, какие ограничения снимут и когда может начаться четвертый этап.Согласно плану, четвертый этап будет введен, если на протяжении 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев коронавируса, ежедневно меньше 5 на область.Где снимут ограничения Метрополитен и весь наземный общественный транспорт; Торгово-развлекательные комплексы и другие развлекательные заведения; Спортзалы и фитнес-центры; Учреждения общественного питания; Учреждения культуры; Учреждения образования; Плановая медицинская и стоматологическая помощь. 4 этап выхода из карантина. Инфографика: Кабинет Министров Как сообщали Українські Новини, в Минздраве показали с какой скоростью распространяется коронавирус в Украине. Кроме того, когда начнется первый этап плана Шмыгаля по выходу из карантина и что разрешат. На первом этапе планируется открыть парки, скверы, лесопарки и прибрежные зоны отдыха, за исключением детских площадок.