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25 апреля 2020, суббота, 19:23 29 Инфографика
Общество 2020-04-25T19:24:14+03:00
Українські Новини
Четвертый этап выхода из карантина. При каких условиях заработает метро и общественный транспорт

Четвертый этап выхода из карантина. При каких условиях заработает метро и общественный транспорт

Валерия Драгомирова
Метрополитен, Карантин, Коронавирус, Выход из карантина
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Согласно 5-этапному плану выхода из карантина, на четвертом этапе могут открыть метрополитен, общественный транспорт и спортзалы. Українські Новини расскажут, какие ограничения снимут и когда может начаться четвертый этап.

Согласно плану, четвертый этап будет введен, если на протяжении 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев коронавируса, ежедневно меньше 5 на область.

Где снимут ограничения

  • Метрополитен и весь наземный общественный транспорт;
  • Торгово-развлекательные комплексы и другие развлекательные заведения;
  • Спортзалы и фитнес-центры;
  • Учреждения общественного питания;
  • Учреждения культуры;
  • Учреждения образования;
  • Плановая медицинская и стоматологическая помощь.

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Кроме того, когда начнется первый этап плана Шмыгаля по выходу из карантина и что разрешат. На первом этапе планируется открыть парки, скверы, лесопарки и прибрежные зоны отдыха, за исключением детских площадок. 





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