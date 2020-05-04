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04 мая 2020, понедельник, 16:29 944 Инфографика
Общество 2020-05-04T18:00:05+03:00
Українські Новини
Кабмин разрешил стоматологам работать с 11 мая

Кабмин разрешил стоматологам работать с 11 мая

Елена Новикова
Стоматолог, Карантин, Продление карантина, карантин в Украине, ослабление карантина
Стоматолог. Фото: pixabay
Стоматолог. Фото: pixabay

После принятия решения о продлении карантина до 22 мая Кабинет Министров разрешил работу стоматологов с 11 мая. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в понедельник, 4 мая, передают Українськi Новини.

"Разрешение работать при определенных условиях получат учреждения бытового обслуживания населения по определенным критериям. Музеи, библиотеки, тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах. Стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, сервис бытовой техники. Все это будет принято. Постановление будет опубликовано, и бизнес сможет видеть четко, в каких сферах мы планируем смягчения карантинных мероприятий с 11 мая", - сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Изменения в постановление об ограничениях для противодействия распространению коронавируса будут обнародованы после доработки в течение 2 дней с учетом высказанных в ходе заседания предложений.

План выхода из карантина. Инфографика: Кабинет МинистровПлан выхода из карантина. Инфографика: Кабинет Министров

Как сообщали Українськi Новини, с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек.

Также смогут работать салоны красоты и парикмахерские.

Кроме того, с 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы и аудиторы.

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