В МОЗ назвали главные условия для быстрого снятия карантинных ограничений

В то время, как бизнес требует от властей снять карантин в Украине с 1 мая, если количество заболевших коронавирусом в Украине будет стремительно падать, то страна сможет быстрее выйти из карантина. При этом можно будет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.

Ранее Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина, который продлили до 11 мая. Его первый этап будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%.Тогда планируется открыть парки, скверы, лесопарки и прибрежные зоны отдыха, но не детские площадки, также открыть часть салонов красоты, возобновить тренировки в командных видах спорта, возобновить оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, кофейни на вынос, автомойки, веломагазины и велопрокат, а также разрешить работу нотариусов, адвокатов и аудиторов.