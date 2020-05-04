Кабмин разрешил работу адвокатов, нотариусов, аудиторов с 11 мая

В то время, как в Украине продлили карантин до 22 мая, Кабинет Министров разрешил работу адвокатов, нотариусов, аудиторов с 11 мая.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в понедельник, передают Українськi Новини.

"Также мы разрешаем деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Изменения в постановление об ограничениях для противодействия распространению коронавируса будет обнародовано после доработки в течение 2 дней с учетом высказанных в ходе заседания предложений.

Пять этапов выхода Украины с карантина. Инфографика: Кабинет Министров

Как сообщали Українськi Новини, в рамках ослабления карантина с 11 мая Кабинет Министров разрешил работать парикмахерским и салонам красоты.

Также с 11 мая разрешена работа музеев и библиотек.

Кроме того, с 11 мая открываются парки, скверы и зоны отдыха.

Ранее сообщалось о том, что по состоянию на 4 мая количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.