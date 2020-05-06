Населению повышают тариф за электричество, а атомные станции переводят на майнинг криптовалюты

В Украине хотят повысить тарифы на электричество. А именно – отменить льготные 100 кВт электричества, которые сейчас население получает за полцены. Как сообщил член комиссии по тарифам (НКРЭКУ), льготы отменят со следующего года. В итоге население заплатит лишние 12 млрд грн.



И это при том, что в Европе из-за кризиса снизились цены на электричество. Сейчас оно у нас стоит дороже, чем у них.

Впервые за много лет Украина перестала продавать электроэнергию в ЕС – это экономически не выгодно.



Зато врио министра энергетики предлагает украинским атомным станциям... майнить криптовалюту. То есть пускать дешевое атомное электричество на производство "биткойнов" и "эфира", которые ничем не обеспечены, не признаны в мире и цены на которые сильно колеблются.



В Украине растет производство "зеленой" электроэнергии на солнечных и ветровых электростанциях, которая в 8 раз дороже атомной. СБУ называет это дестабилизацией энергетики и просит Раду умерить тарифы "зеленых" производителей.



А еще СБУ теперь будет заниматься моралью, духовностью и культурой общества. Мало им задач ловить диверсантов.



Супрун скандально ответила на вчерашнее решение Зеленского "улучшить" ее реформу. Она назвала это "трусливым шагом в прошлое". Хотя Супрун так и не смогла ответить на главное обвинение президента – почему в результате ее реформы должны закрыться 332 больницы, а 50 тысяч медиков остаться без работы?



В Киеве после карантина открылись уличные кофейни. Накануне вечером мэрия разрешила им работать. Рынки, которым тоже разрешили открыться, оказались не готовы – власти слишком быстро меняют свои решения. Поэтому в Киеве заработало лишь 3 рынка. А вот метро откроют в самом конце – не раньше июля.



Венедиктова пошла по стопам Луценко – похвасталась на сайте, что добилась заочного ареста бывшего президента Януковича. Хотя от нее ждали ареста Порошенко. Ему ж Зеленский на стадионе говорил "я ваш приговор"? Хотя приговор оказался оправдательным. Весна на исходе. Второй год обещанных посадок нет. Вот Генпрокурор и пошла проторенной дорогой предшественников.



До солнечного уикэнда осталось 2 дождливых дня и пасмурная пятница.



Таким был 55 день карантина.

До открытия магазинов одежды осталось 7 дней.

До конца карантина "по текущему курсу" - 17 дней.

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