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05 мая 2020, вторник, 19:15 371
Президент 2020-05-05T20:15:21+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет, чтоб СБУ защищала мораль, духовность и культуру общества

Зеленский хочет, чтоб СБУ защищала мораль, духовность и культуру общества

Елена Новикова
СБУ, Законопроект, Владимир Зеленский, Законопроект № 3196
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде определить одним из объектов национальной безопасности морально-этические ценности общества, таким образом, непрямо возложив функции по их защите на Службу безопасности Украины. Об этом говорится в законопроекте №3196 "О внесении изменений в Закон "О службе безопасности Украины".

В переходных положениях этого закона предлагается внести изменения также в закон "О национальной безопасности Украины".

В частности, предлагается ввести понятие "Объекты национальной безопасности Украины".

В число этих объектов входит человек и гражданин, общество, государство.

В определении объектов, относящихся к обществу, указаны его духовные, морально-этические, культурные, исторические, интеллектуальные и материальные ценности, информационную и окружающую среду, природные ресурсы.

Также развитие духовности и моральных основ внесено в перечень национальных интересов.

В предлагаемой редакции непосредственно закона об СБУ понятие "объекты нацбезопасности" не упоминается и нет прямых обязанностей СБУ надзирать за сферой моральных ценностей.

Но, поскольку СБУ, согласно этому закону, должно предупреждать и прекращать преступления против основ национальной безопасности, то получается, что сфера морально-этических ценностей, пусть и непрямо, но попадает в сферу компетенции СБУ.

В действующей редакции закона о нацбезопасности словом "мораль" и производные от него не встречается.

Как сообщали Українські Новини, ранее Зеленский ветировал закон о введении единого счета для уплаты налогов.

Также глава СБУ Баканов ранее отчитался в Раде о работе спецслужб.

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