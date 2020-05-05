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  • Врио министра энергетики Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС, - депутат
05 мая 2020, вторник, 17:12 327
Экономика 2020-05-05T18:15:51+03:00
Українські Новини
Врио министра энергетики Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС, - депутат

Врио министра энергетики Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС, - депутат

Григорий Яковенко
АЭС, Энергоатом, криптовалюта, Майнинг, Ольга Буславец
Ольга Буславец Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook
Ольга Буславец Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook

Временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец поручила национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" проработать возможность реализации проекта по майнингу криптовалют.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Гео Лерос (фракция "Слуга народа") на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Согласно опубликованному депутатом документу, Буславец поручила "Энергоатому" и производственному предприятию "Энергоатом-Трейдинг" разработать нормативные и технические вопросы возможности реализации проекта по майнингу криптовалюты, с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, произведенной атомными электространциями.

Также она поручила "Энергоатому" привести в соответствие с требованиями действующих нормативных документов резервные дизель-генераторы на Запорожской АЭС (Энергодар, Запорожская область).

Как сообщали Українські Новини, цены на электроэнергию могут подскочить из-за ограничения мощности энергоблоков АЭС.

Также НКРЭКУ предлагает отменить льготный тариф на электроэнергию для населения.

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