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13 квітня 2020, понеділок, 16:29 9
Економіка 2020-04-13T16:41:37+03:00
Українські Новини
ДТЕК Ахметова припинив експорт електроенергії через низькі ціни в Європі

ДТЕК Ахметова припинив експорт електроенергії через низькі ціни в Європі

Тетяна Зотова
Ринат Ахметов, Електроенергія, ДТЕК, Експорт електроенергії
ДТЕК. Фото: oilreview.kiev.ua
ДТЕК. Фото: oilreview.kiev.ua

Група ДТЕК Ріната Ахметова припинила експорт електроенергії з "Острова Бурштинської ТЕС" до Угорщини та Румунії. При цьому ціна електроенергії в Україні в 4-5 разів вище, ніж в цих країнах.

Про зупинення експорту електроенергії з Бурштинського енергоострова (БуОС) свідчать дані Оператора систем передачі НЕК "Укренерго" про стан енергоблоків ТЕС та АЕС, повідомило інтернет-видання "БізнесЦензор".

Станом на 13 квітня працюють 3 з 9 блоків Бурштинської ТЕС, що вистачає лише на покриття споживання в БуОС.

ДТЕК Ахметова припинив експорт електроенергії з-за низьких цін в Європі 01

Бурштинська ТЕС - виробляє 90% електроенергії в БуОС. При цьому, експорт електроенергії в Європу можливий лише з БуОС, який синхронізований з європейською енергосистемою.

Згідно з даними державного підприємства "Оператор ринку", ціна електроенергії в базі (Base) на ринку на добу вперед (РДВ) в Україні становить 40,8 євро/МВт*год в торговельній зоні Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) та 50,6 євро/МВт*год в БуОС.

Відповідна ціна в Румунії та Угорщині становить близько 11 євро/МВт*год, що в 4 рази дешевше, ніж в ОЕС України та в 5 разів дешевше, ніж в БуОС.

ДТЕК Ахметова припинив експорт електроенергії з-за низьких цін в Європі 02

НЕК "Укренерго" повідомила, що через відсутність експорту диспетчер "Укренерго" був змушений зупинити імпорт електроенергії з Європи в БуОС для забезпечення безпеки енергосистеми.

8 квітня Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) прийняла рішення про зупинку імпорт електроенергії з Російської Федерації та Білорусі з 10 квітня.

Як повідомляв голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, припинення імпорту електроенергії в Україні призведе до відсутності конкуренції, зростання цін на РДВ і збільшення тарифів для промислових споживачів.

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