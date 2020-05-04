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04 мая 2020, понедельник, 17:51 972 Документ
Экономика 2020-05-04T18:01:26+03:00
Українські Новини
СБУ просит Раду решить проблему неконтролируемого роста "зеленой" генерации

СБУ просит Раду решить проблему неконтролируемого роста "зеленой" генерации

Григорий Яковенко
Верховная Рада, СБУ, зеленый тариф, Зеленая энергетика, Дмитрий Разумков, Иван Баканов
Трифоновская СЭС. Фото: 0552.ua
Трифоновская СЭС. Фото: 0552.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) просит Верховную Раду внедрить модель проведения "зеленых аукционов" для недопущения дисбаланса в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины из-за большого количества производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом свидетельствует письмо главы СБУ Ивана Баканова спикеру парламента Дмитрию Разумкову, копией которого располагают Українські Новини.

В СБУ отмечают, что за год доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) увеличилась более чем в 2 раза до 3,6% в общей доле производства электроэнергии, что привело к значительному увеличению расходов на выплату производителям по "зеленому тарифу", создав дополнительную финансовую нагрузку на рынке электрической энергии.

"По прогнозам Министерства энергетики и защиты окружающей среды, в 2020 году (производство электроэнергии ВИЭ) составит около 9 млрд кВт-ч электроэнергии, а сумма выплат производителям по "зеленому тарифу" составит более 47 млрд гривен (без НДС), из которых 40 млрд гривен для станций, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года, а объем дополнительной надбавки таким производителям к рыночной цене на электроэнергию в 2020 году превысит 30 млрд гривен", - подчеркнули в сообщении.

Также в СБУ добавили, что неконтролируемое развитие ВИЭ при отсутствии высокоманевренных и регулирующих мощностей приведет к дисбалансу объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины и создаст предпосылки к возникновению аварийных ситуаций в энергосистеме.

Для решения данной проблемы СБУ предлагает: ускорить переход к "зеленым аукционам"; предоставить оператору системы передачи дополнительные возможности для обеспечения операционной безопасности ОЭС Украины в условиях значительной доли ВИЭ; запретить выдавать технические условия для подключения к энергосистеме объектов ВИЭ, которые препятствуют выдаче мощностей действующим видам генерации.

Как сообщали Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах.

Также НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза.

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