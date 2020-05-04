СБУ просит Раду решить проблему неконтролируемого роста "зеленой" генерации

Служба безопасности Украины (СБУ) просит Верховную Раду внедрить модель проведения "зеленых аукционов" для недопущения дисбаланса в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины из-за большого количества производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом свидетельствует письмо главы СБУ Ивана Баканова спикеру парламента Дмитрию Разумкову, копией которого располагают Українські Новини.

В СБУ отмечают, что за год доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) увеличилась более чем в 2 раза до 3,6% в общей доле производства электроэнергии, что привело к значительному увеличению расходов на выплату производителям по "зеленому тарифу", создав дополнительную финансовую нагрузку на рынке электрической энергии.

"По прогнозам Министерства энергетики и защиты окружающей среды, в 2020 году (производство электроэнергии ВИЭ) составит около 9 млрд кВт-ч электроэнергии, а сумма выплат производителям по "зеленому тарифу" составит более 47 млрд гривен (без НДС), из которых 40 млрд гривен для станций, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года, а объем дополнительной надбавки таким производителям к рыночной цене на электроэнергию в 2020 году превысит 30 млрд гривен", - подчеркнули в сообщении.

Также в СБУ добавили, что неконтролируемое развитие ВИЭ при отсутствии высокоманевренных и регулирующих мощностей приведет к дисбалансу объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины и создаст предпосылки к возникновению аварийных ситуаций в энергосистеме.

Для решения данной проблемы СБУ предлагает: ускорить переход к "зеленым аукционам"; предоставить оператору системы передачи дополнительные возможности для обеспечения операционной безопасности ОЭС Украины в условиях значительной доли ВИЭ; запретить выдавать технические условия для подключения к энергосистеме объектов ВИЭ, которые препятствуют выдаче мощностей действующим видам генерации.

Как сообщали Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах.

Также НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза.