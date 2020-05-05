Через неделю в Украине откроются магазины непродовольственных товаров: требования безопасности от Кабмина

Министерство здравоохранения обнародовало проекты рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, которым разрешили работу с 11 мая при условии соблюдения карантинных мер внутри помещения. Об этом говорится в распоряжении главного государственного санитарного врача №31 от 4 мая, передают Українськi Новини. Общим требованием ко всем выше указанным объектам является проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня, использование работниками средств индивидуальной защиты и проведение дезинфекции рабочих мест. Объектам бытового обслуживания населения предписывается: организовать прием клиентов таким образом, чтобы они ждали своей очереди на улице на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. не более 1 человека на 10 кв. м должно будет находится в местах торговли непродовольственными товарами. Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина. План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку) Как сообщали Українськi Новини, с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек. Кроме того, с 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи. Как сообщали Українські Новини, салоны красоты и парикмахерские также скоро начнут работать: какие требования безопасности.