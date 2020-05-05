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  • Через неделю в Украине откроются магазины непродовольственных товаров: требования безопасности от Кабмина
05 мая 2020, вторник, 08:00 918
Политика 2020-05-05T09:00:01+03:00
Українські Новини
Через неделю в Украине откроются магазины непродовольственных товаров: требования безопасности от Кабмина

Через неделю в Украине откроются магазины непродовольственных товаров: требования безопасности от Кабмина

Ольга Фандорина
Безопасность, Карантин, Магазины, ослабление карантина, Непродовольственные товары
Покупки, шопинг, магазин, сувенир. Фото: pixabay
Покупки, шопинг, магазин, сувенир. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения обнародовало проекты рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, которым разрешили работу с 11 мая при условии соблюдения карантинных мер внутри помещения. Об этом говорится в распоряжении главного государственного санитарного врача №31 от 4 мая, передают Українськi Новини.

Общим требованием ко всем выше указанным объектам является проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня, использование работниками средств индивидуальной защиты и проведение дезинфекции рабочих мест.

Объектам бытового обслуживания населения предписывается:

  • организовать прием клиентов таким образом, чтобы они ждали своей очереди на улице на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
  • не более 1 человека на 10 кв. м должно будет находится в местах торговли непродовольственными товарами.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку) План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українськi Новини, с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек.

Кроме того, с 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Как сообщали Українські Новини, салоны красоты и парикмахерские также скоро начнут работать: какие требования безопасности.

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