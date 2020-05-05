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05 мая 2020, вторник, 18:29 29
Политика 2020-05-05T18:36:12+03:00
Українські Новини
Трусливый шаг в прошлое, - Супрун ответила Зеленскому на улучшение ее реформы

Трусливый шаг в прошлое, - Супрун ответила Зеленскому на улучшение ее реформы

Ярина Вацяк
Супрун, Михаил Радуцкий, Максим Степанов, Ульяна Супрун, Медреформа, Владимир Зеленский, Второй этап медреформы
Ульяна Супрун
Ульяна Супрун

Бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что инициатива президента Владимира Зеленского по изменению ее медицинской реформы - это шаг в прошлое.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Называть "улучшением реформы" трусливый шаг в прошлое - значит лгать и презирать всех украинцев, в том числе медиков, которые заслуживают достойную и справедливую вознаграждение за свою работу", - написала она.

Также Супрун обвинила президента Владимира Зеленского и председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого (фракция "Слуга народа"), и министра здравоохранения Максима Степанова в защите исключительно собственных политических интересов и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии.

Пост Ульяны СупрунПост Ульяны Супрун

Супрун в своем посте так и не ответила почему в результате ее реформы должны быть сокращены 332 больницы и уволены 50 тысяч медиков как об этом сказал Зеленский. Хотя в комментариях Супрун задавали этот вопрос.

Как сообщали Українськi Новини, ранее глава МОЗ Степанов обвинил медреформу в оставлении 22 тысяч психбольных без ухода.

Ранее Министерство здравоохранения инициировало внесение изменений в систему медицинских гарантий, которая заработала с 1 апреля, чтобы сохранить финансирование медицинских учреждений.

 

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