Трусливый шаг в прошлое, - Супрун ответила Зеленскому на улучшение ее реформы

Бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что инициатива президента Владимира Зеленского по изменению ее медицинской реформы - это шаг в прошлое.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Называть "улучшением реформы" трусливый шаг в прошлое - значит лгать и презирать всех украинцев, в том числе медиков, которые заслуживают достойную и справедливую вознаграждение за свою работу", - написала она.

Также Супрун обвинила президента Владимира Зеленского и председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого (фракция "Слуга народа"), и министра здравоохранения Максима Степанова в защите исключительно собственных политических интересов и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии.

Пост Ульяны Супрун

Супрун в своем посте так и не ответила почему в результате ее реформы должны быть сокращены 332 больницы и уволены 50 тысяч медиков как об этом сказал Зеленский. Хотя в комментариях Супрун задавали этот вопрос.

Как сообщали Українськi Новини, ранее глава МОЗ Степанов обвинил медреформу в оставлении 22 тысяч психбольных без ухода.

Ранее Министерство здравоохранения инициировало внесение изменений в систему медицинских гарантий, которая заработала с 1 апреля, чтобы сохранить финансирование медицинских учреждений.