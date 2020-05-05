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05 мая 2020, вторник, 12:33 336
Общество 2020-05-05T13:30:02+03:00
Українські Новини
В Киеве открылись три рынка, 6 мая откроются еще два, — Кличко

В Киеве открылись три рынка, 6 мая откроются еще два, — Кличко

Валерия Драгомирова
Киев, Виталий Кличко, Карантин, Рынки
Рынок
Рынок

Госпотребслужба Киева проверила 37 продовольственных рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации. Сегодня в Киеве открылись первые три из них. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Как вы знаете, правительство разрешило работать продовольственным рынкам. Но прописал требования и регламенты их работы. Госпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. За  прошлые несколько дней ни один из рынков не был готов открыться", - сообщил Кличко.

Он отметил, что рынки активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации. И будут постепенно открываться.

"Сегодня в столице уже открылись три рынка: "Демеевский"- в Голосеевском районе,"Маяк"- в Деснянском и "Базар на Лесной". Завтра должны открыться "Владимирский" и "Печерский" рынки", - сказал мэр Киева.

Как сообщали Українські Новини, 29 апреля Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения. 


Кроме того, на Киевщине заработали 13 продуктовых рынков

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