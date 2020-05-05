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05 мая 2020, вторник, 11:44 584
Общество 2020-05-05T11:46:08+03:00
Українські Новини
Власти готовятся открыть метро в июне

Власти готовятся открыть метро в июне

Анна Рудык
Виталий Кличко, Метрополитен, Метро, Киевский метрополитен
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Киевский метрополитен, который активно ремонтируют в период карантина, могут открыть для пассажиров в июне. Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе Президента Украины.

Так, согласно информации источника, метро в Киеве откроют для пассажиров не раньше, чем через три недели.

"Не раньше, чем через три недели. Возможно в начале июня или в конце, в зависимости от ситуации с коронавирусом", - сказал источник.

Как сообщали Українські Новини, Криклий рассказал, когда в Украине снова заработает общественный транспорт.

Тем временем метро и общественный транспорт могут заработать на четвертом этапе выхода из карантина. 


Кроме того, по мнению вирусолога, метро можно было не закрывать, но пускать людей только в масках.

Также заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что категорически против возобновления общественного транспорта с 11 мая.

А сегодня начался 55-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 22 мая.

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