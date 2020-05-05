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05 мая 2020, вторник, 10:23 559 Мнение
Политика 2020-05-05T10:23:01+03:00
Українські Новини
Вячеслав Чечило: Почему новая власть не преследует Порошенко?

Вячеслав Чечило: Почему новая власть не преследует Порошенко?

Сергей Паламаренко
Криминал, Суд, Зеленский, Чечило
Вячеслав Чечило. Фото: Главред
Вячеслав Чечило. Фото: Главред

Журналист Вячеслав Чечило высказал свою точку зрения на то, почему Президент Владимр Зеленский не инициирует активных криминальных преследований экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом Чечило написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Можно долго разводить всякую конспирологию по поводу того, что Зеленскому это кто-то запретил. Но, на самом деле, все куда прозаичнее. Власти это просто не нужно.

Порошенко очень удобный оппонент. Он нишевый политик с зашкаливающим антирейтингом. Т.е. не представляет никакой угрозы.

При этом Порошенко хороший союзник в тактических вопросах – например в противостоянии с Коломойским. Фракция ЕС небольшая, но в случае чего как раз позволяет перекрывать дефицит голосов в собственной фракции. А уголовные дела - хороший повод для Порошенко прислушиваться к нуждам Банковой.

Ну и, наконец, между новой и старой властью нет никаких идеологических разногласий. ЕС, МВФ и противостояние бурятской агрессии – ребята всегда найдут общий язык.

Так зачем трогать Порошенко? Незачем. Посадив Порошенко власть получит истерику и радикализацию 25%, непонимание со стороны части западных "партнеров" и запустит процесс переформатирования националистического лагеря в нечто новое и, значит, куда более опасное. Что ей, конечно же, совершенно не нужно.

Что же касается обещаний своим избирателям, то можно напомнить старый анекдот:

- Милый, ты обещал на мне жениться.

- Дорогая, мало ли что я на тебе обещал", - резюмировал свою заметку в соцсети Чечило.

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