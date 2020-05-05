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05 мая 2020, вторник, 06:00 1456 Карта
Lifestyle 2020-05-05T06:00:01+03:00
Українські Новини
Дожди с грозами и шквальным ветром. Синоптик предупредила о непогоде в Украине

Дожди с грозами и шквальным ветром. Синоптик предупредила о непогоде в Украине

Валерия Драгомирова
Погода, Дожди, Град, Прогноз погоды, грозы, Шквальный ветер, Штормовой ветер, Гром
Гроза в Киеве.
Гроза в Киеве.

Во вторник, 5 мая, дожди с грозами накроют всю Украину. Во время гроз возможен град и шквалистое усиление ветра.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, вероятность гроз значительно уменьшится, если вообще не исчезнет, ​​в западной части Украины.

"Однако значительная часть центральных областей Украины, большая часть севера, южная часть и восточные области 5-го мая будут греметь. Здесь ожидаются просто хрестоматийные майские дожди, при грозах - осторожно - возможен град и шквалы", - написала она.

Температура воздуха 5 мая будет комфортной, днем ​​в большинстве областей Украины ожидается + 17 + 22 градуса, на западе свежее, + 12 + 17 градусов.

Особенно холодно в ближайшее время будет в западных областях в ночные часы, в пределах + 3 + 7 градусов, в горах до заморозков.

Синоптик также сообщила, что западное похолодание распространится на протяжении недели по всей Украине.

Дожди периодические останутся на значительной части территории, а в Карпатах, вследствие снижения температуры воздуха до заморозков, возможен снег, который уже наблюдался прошлой ночью.

В Киеве во вторник ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, при грозе ветер порывистый.

Температура воздуха ночью около +10 градусов, днем ​​потеплеет до +17, +18 градусов.

В дальнейшем влажная погода в столице удержится, но ощутимо похолодает. Заморозки в Киеве маловероятны.

Прекращение осадков и повышение температуры воздуха в Киеве придется на 9-10 мая.

Погода 5 мая. Карта: УкргидрометцентрПогода 5 мая. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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