подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 мая 2020, понедельник, 11:15 2201
Экономика 2020-05-04T12:15:55+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах

Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию
Электроэнергия энергетика Фото: Бизнес Цензор
Электроэнергия энергетика Фото: Бизнес Цензор

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 4 мая увеличилась на 32,3%, или на 360 гривен/Мвт-ч до 1 474 гривны/Мвт-ч по сравнению с 27 апреля.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

В свою очередь средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 0,2%, или на 3 гривны/Мвт-ч до 1 596 гривен/Мвт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС превышает цены в Норвегии (6,65 евро/ МВт-ч) в 7,6 раза, в Швеции (7,97 евро/ МВт-ч) - в 6,3 раза, в Дании (19,71 евро/ МВт-ч) - в 2,6 раза, во Франции (16,46 евро/ МВт-ч) - в 3 раза, в Германии (26,38 евро/ МВт-ч) - на 90,7% и Австрии (26,08 евро/ МВт-ч) - на 92,9%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии снизилась на 3,2%, или на 1,03 евро/МВт-ч до 31,61 евро/МВт-ч (925,98 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 4 мая).

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза.

Также по состоянию на 13 апреля Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию.

Больше новостей о: Электроэнергия Цена на электроэнергию

Количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд
Кабмин разрешил проведение плановых операций
Новости
В Киеве количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд 12:11
"Наш край" требует от Кабмина смягчить карантин и запустить отечественную экономику 12:07
Суд обязал САП открыть дело в отношении экс-генпрокурора Рябошапки 12:06
От реструктуризации "зеленых" тарифов пострадает каждый украинец,– юрист 11:50
Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам 11:49
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Грозы с градом и шквалами: какой будет погода в Украине в понедельник 21:21 Карта
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Нет реестра культурного достояния и не только: в Минкульте обнаружили миллионные нарушения 22:24
больше новостей
Сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok