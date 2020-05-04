Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 4 мая увеличилась на 32,3%, или на 360 гривен\/Мвт-ч до 1 474 гривны\/Мвт-ч по сравнению с 27 апреля. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини. В свою очередь средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 0,2%, или на 3 гривны\/Мвт-ч до 1 596 гривен\/Мвт-ч. Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС превышает цены в Норвегии (6,65 евро\/ МВт-ч) в 7,6 раза, в Швеции (7,97 евро\/ МВт-ч) - в 6,3 раза, в Дании (19,71 евро\/ МВт-ч) - в 2,6 раза, во Франции (16,46 евро\/ МВт-ч) - в 3 раза, в Германии (26,38 евро\/ МВт-ч) - на 90,7% и Австрии (26,08 евро\/ МВт-ч) - на 92,9%. Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии снизилась на 3,2%, или на 1,03 евро\/МВт-ч до 31,61 евро\/МВт-ч (925,98 гривен\/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 4 мая). Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза. Также по состоянию на 13 апреля Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию.