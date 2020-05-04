Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 4 мая увеличилась на 32,3%, или на 360 гривен/Мвт-ч до 1 474 гривны/Мвт-ч по сравнению с 27 апреля.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

В свою очередь средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 0,2%, или на 3 гривны/Мвт-ч до 1 596 гривен/Мвт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС превышает цены в Норвегии (6,65 евро/ МВт-ч) в 7,6 раза, в Швеции (7,97 евро/ МВт-ч) - в 6,3 раза, в Дании (19,71 евро/ МВт-ч) - в 2,6 раза, во Франции (16,46 евро/ МВт-ч) - в 3 раза, в Германии (26,38 евро/ МВт-ч) - на 90,7% и Австрии (26,08 евро/ МВт-ч) - на 92,9%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии снизилась на 3,2%, или на 1,03 евро/МВт-ч до 31,61 евро/МВт-ч (925,98 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 4 мая).

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза.

Также по состоянию на 13 апреля Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию.