В Чехии разрешили выезжать за пределы страны

Правительство Чехии, где карантин начали ослаблять еще 14 апреля, разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы. Об этом сообщает Prague morning.

Карантин ослабят уже с 24 апреля. Ограничения действовали больше месяца, с 16 марта.

"Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии", - сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

Также с пятницы жители страны смогут выезжать за границу. При возвращении в страну нужно будет предъявить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или соблюдать двухнедельный домашний карантин.

Как сообщали Українські Новини, со вчерашнего дня Вьетнам начал выходить из карантина.

Кроме того, о выходе из карантина объявили ранее Германия, Австрия, Польша, Чехия и США и другие страны.

Также с 27 апреля карантин ослабит Хорватия.

Тем временем Туркменистан заявил, что с начала пандемии коронавируса, в стране нет ни одного случая COVID-19.

Ранее Северная Корея заявила, что с начала вспышки эпидемии коронавируса в стране не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19. Однако другие страны считают это ложью.