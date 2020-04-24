В Чехии разрешили выезжать за пределы страны

Правительство Чехии, где карантин начали ослаблять еще 14 апреля, разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы. Об этом сообщает Prague morning. Карантин ослабят уже с 24 апреля. Ограничения действовали больше месяца, с 16 марта. "Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии", - сообщил министр здравоохранения Адам Войтех. Также с пятницы жители страны смогут выезжать за границу. При возвращении в страну нужно будет предъявить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или соблюдать двухнедельный домашний карантин. Как сообщали Українські Новини, со вчерашнего дня Вьетнам начал выходить из карантина. Кроме того, о выходе из карантина объявили ранее Германия, Австрия, Польша, Чехия и США и другие страны. Также с 27 апреля карантин ослабит Хорватия. Тем временем Туркменистан заявил, что с начала пандемии коронавируса, в стране нет ни одного случая COVID-19. Ранее Северная Корея заявила, что с начала вспышки эпидемии коронавируса в стране не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19. Однако другие страны считают это ложью.