подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
  • Новости
  • Мир
  • В Чехии разрешили выезжать за пределы страны
24 апреля 2020, пятница, 08:45 48
Мир 2020-04-24T09:00:40+03:00
Українські Новини
В Чехии разрешили выезжать за пределы страны

В Чехии разрешили выезжать за пределы страны

Елизавета Кесельман
Чехия, Карантин, Коронавирус в Чехии, ослабление карантина
Чехия. Фото: radio.cz
Чехия. Фото: radio.cz

Правительство Чехии, где карантин начали ослаблять еще 14 апреля, разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы. Об этом сообщает Prague morning.

Карантин ослабят уже с 24 апреля. Ограничения действовали больше месяца, с 16 марта.

"Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии", - сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

Также с пятницы жители страны смогут выезжать за границу. При возвращении в страну нужно будет предъявить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или соблюдать двухнедельный домашний карантин.

Как сообщали Українські Новини, со вчерашнего дня Вьетнам начал выходить из карантина.

Кроме того, о выходе из карантина объявили ранее Германия, Австрия, Польша, Чехия и США и другие страны.

Также с 27 апреля карантин ослабит Хорватия. 

Тем временем Туркменистан заявил, что с начала пандемии коронавируса, в стране нет ни одного случая COVID-19.

Ранее Северная Корея заявила, что с начала вспышки эпидемии коронавируса в стране не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19. Однако другие страны считают это ложью. 

Больше новостей о: Чехия Карантин Коронавирус в Чехии ослабление карантина

Открыть парки и парикмахерские. В Минздраве рассказали, как хотят ослабить карантин с 11 мая
Коронавирус в мире зафиксировали у 2,7 млн человек. Данные на 24 апреля
Новости
Открыть парки и парикмахерские. В Минздраве рассказали, как хотят ослабить карантин с 11 мая 09:00
В Чехии разрешили выезжать за пределы страны 08:45
Коронавирус в мире зафиксировали у 2,7 млн человек. Данные на 24 апреля 08:42 Карта
На Донбассе боевики ранили в бою троих украинских военных 08:28
Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194 07:00 Новости дня
больше новостей
Рубль стремительно падает. Курс российской нацвалюты на 22 апреля 10:53
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Шмыгаль рассказал, когда откроют границы в Украине 11:55
Количество заболевших коронавирусом в Вишневом увеличилось в два раза 13:31
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте 13:50
больше новостей
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте 13:50
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз 10:36 Документ
больше новостей
Доллар подешевел. На выходные НБУ укрепил гривну
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok