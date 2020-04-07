С сегодняшнего дня Чехия ослабляет карантинные меры: что разрешено делать

Чехия, которая в середине марта ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса, с сегодняшнего дня ослабляет карантинные меры. Об этом передает Радио Прага.

Власти отмечают, что с 7 апреля можно будет заниматься спортом на природе без масок, при этом дистанцию в 2 метра все еще необходимо держать.

Также 9 апреля, откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины.

С 12 апреля (после Пасхи) правительство поднимет вопрос об открытии обувных и канцелярских магазинов.

Также с 14 апреля в случае уважительной причины, такой, как командировки, будет разрешен выезд за пределы Чехии.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ заявила, что миру не хватает 6 миллионов медсестер.

Кроме того, впервые с января, за сутки в Китае не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Тем временем, пик эпидемии коронавируса в Польше ожидается в мае-июне, вследствие чего власти предлагают провести выборы президента по почте.

Также в Австриии власти ослабляют карантинные меры: с первого мая заработают все ТРЦ и магазины.