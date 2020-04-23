подписаться на рассылку
26.85 27.25
29 29.6
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • Открываются магазины, кафе и школы. С сегодняшнего дня Вьетнам начинает выходить из карантина
23 апреля 2020, четверг, 15:15 119
Азия 2020-04-23T15:17:11+03:00
Українські Новини
Открываются магазины, кафе и школы. С сегодняшнего дня Вьетнам начинает выходить из карантина

Открываются магазины, кафе и школы. С сегодняшнего дня Вьетнам начинает выходить из карантина

Кира Молчанова
Вьетнам, Окончание карантина, карантин в Украине, Карантин в мире
Вьетнам. Фото: Pixabay
Вьетнам. Фото: Pixabay

Пока в Украине пик заболеваемости COVID-19 еще не наступил, во Вьетнаме с сегодняшнего дня занялись сворачиванием карантинных ограничений. Об этом заявил премьер-министр страны Нгуен Суан Фук, сообщает Reuters.

Завершение карантина означает, что в стране снова разрешат предпринимательскую деятельность, откроются магазины, кафе и рестораны. Возобновятся внутренние авиарейсы. Однако при этом жители должны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.

Кроме того, в провинциях Тхайбинь и Камау начнут работать школы.

Жителей страны предупреждают, что маски в общественных местах и разумная дистанция должны стать новыми нормами жизни.

Ограничения все еще будут действовать в столице Вьетнама Ханое, провинциях Бакнинь и Хазянг, а также городе Хошимин. Полный режим изоляции остается в силе для некоторых районов Ханоя, которые объявлены районами с высокой степенью риска. Там карантинные меры будут действовать до 30 апреля.

В Австрии с 14 апреля разрешили работу маленьких магазинов, а с 15 мая планирую открыть рестораны и торговые центры.

Карантинные меры в Словакии начали ослаблять с 22 апреля с открытия небольших ресторанов и пабов.

Больше новостей о: Вьетнам Окончание карантина карантин в Украине Карантин в мире

В Украине за сутки почти 600 новых инфицированных коронавирусом. Всего 7,1 тыс. зараженных
Новости
Туркменистан заявил, что с начала пандемии коронавируса, в стране нет ни одного случая COVID-19 15:25
Открываются магазины, кафе и школы. С сегодняшнего дня Вьетнам начинает выходить из карантина 15:15
"Нефтегаз" снизил на май цены на газ для бизнеса 15:10
Кабмин обновил правила обязательной обсервации 15:07
Повлияет ли карантин на инфляцию. НБУ дал прогноз 14:54
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Рубль стремительно падает. Курс российской нацвалюты на 22 апреля 10:53
Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году 16:18
Всех учителей-пенсионеров переведут на работу по договору на 1 год 17:27
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где создает "антикоронавирусный" центр 20:38
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте 13:50
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
больше новостей
"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения почти на 15% на апрель
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok