Открываются магазины, кафе и школы. С сегодняшнего дня Вьетнам начинает выходить из карантина

Пока в Украине пик заболеваемости COVID-19 еще не наступил, во Вьетнаме с сегодняшнего дня занялись сворачиванием карантинных ограничений. Об этом заявил премьер-министр страны Нгуен Суан Фук, сообщает Reuters.

Завершение карантина означает, что в стране снова разрешат предпринимательскую деятельность, откроются магазины, кафе и рестораны. Возобновятся внутренние авиарейсы. Однако при этом жители должны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.

Кроме того, в провинциях Тхайбинь и Камау начнут работать школы.

Жителей страны предупреждают, что маски в общественных местах и разумная дистанция должны стать новыми нормами жизни.

Ограничения все еще будут действовать в столице Вьетнама Ханое, провинциях Бакнинь и Хазянг, а также городе Хошимин. Полный режим изоляции остается в силе для некоторых районов Ханоя, которые объявлены районами с высокой степенью риска. Там карантинные меры будут действовать до 30 апреля.

В Австрии с 14 апреля разрешили работу маленьких магазинов, а с 15 мая планирую открыть рестораны и торговые центры.

Карантинные меры в Словакии начали ослаблять с 22 апреля с открытия небольших ресторанов и пабов.