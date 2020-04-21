С 15 мая в Австрии откроются рестораны и школы для младших классов

Ослабление карантинных мер в Австрии началось 14 апреля. На том этапе власти разрешили открытие небольших магазинов площадью до 400 квадратных метров, а также специализированных торговых предприятий. На днях правительство государства заявило, что с 15 мая откроются рестораны и торговые центры. Об этом передает Reuters.

В частности, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что с 15 мая в стране откроются развлекательные заведения, а именно рестораны и бары, которые будут работать до 23:00.

Также чиновник заявил, что с 15 мая начнут поэтапно открывать школы для учеников младших классов.

Ранее сообщалось о том, что остальные магазины, торговые центры и парикмахерские должны открыться с 1 мая, а рестораны и отели смогут возобновить работу с середины мая.

Кроме того, с завтрашнего дня Словакия ослабляет карантин.

Тем временем ВОЗ призывает Беларусь отменить все масштабные мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Также в Германии из-за коронавируса отменили Октоберфест, а Испания ослабит карантинные меры для детей 27 апреля.