подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
21 апреля 2020, вторник, 18:08 245
Европа 2020-04-21T18:08:36+03:00
Українські Новини
С 15 мая в Австрии откроются рестораны и школы для младших классов

С 15 мая в Австрии откроются рестораны и школы для младших классов

Елизавета Кесельман
Австрия, Карантин, Коронавирус в Австрии, ослабление карантина
Вена, Австрия.
Вена, Австрия.

Ослабление карантинных мер в Австрии началось 14 апреля. На том этапе власти разрешили открытие небольших магазинов площадью до 400 квадратных метров, а также специализированных торговых предприятий. На днях правительство государства заявило, что с 15 мая откроются рестораны и торговые центры. Об этом передает Reuters.

В частности, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что с 15 мая в стране откроются развлекательные заведения, а именно рестораны и бары, которые будут работать до 23:00.

Также чиновник заявил, что с 15 мая начнут поэтапно открывать школы для учеников младших классов.

Ранее сообщалось о том, что остальные магазины, торговые центры и парикмахерские должны открыться с 1 мая, а рестораны и отели смогут возобновить работу с середины мая.

Кроме того, с завтрашнего дня Словакия ослабляет карантин.

Тем временем ВОЗ призывает Беларусь отменить все масштабные мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Также в Германии из-за коронавируса отменили Октоберфест, а Испания ослабит карантинные меры для детей 27 апреля.

Больше новостей о: Австрия Карантин Коронавирус в Австрии ослабление карантина

В общежитии на Киевщине массовое заражение коронавирусом — 2 человека умерли, заболели 37
Минздрав инициирует продление карантина до 12 мая, но со смягчением мер
Новости
Лукашенко считает ношение масок детям в школах "несусветной глупостью и показухой" 18:32
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве есть в большинстве аптечных сетей: цена и где купить 18:25
Вирусолог объяснила, почему не стоит покупать тесты на коронавирус в аптеках 18:20
С 15 мая в Австрии откроются рестораны и школы для младших классов 18:08
Музеи просят не открывать их во время карантина - смотрители в зоне риска 17:55
больше новостей
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Доллары лучше не сдавать: чего ожидать на валютном рынке после Пасхи 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных 05:30
В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня 08:30
больше новостей
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua
На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху 08:03
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
После карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов 20:04
В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд 13:11
больше новостей
В Украине 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки погибли 10 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok