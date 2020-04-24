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24 квітня 2020, пʼятниця, 08:45 11
Світ 2020-04-24T11:30:05+03:00
Українські Новини
У Чехії дозволили виїжджати за кордони країни

У Чехії дозволили виїжджати за кордони країни

Елизавета Кесельман
Карантин, Чехія, Коронавірус, Послаблення карантину, Карантин в Чехії
Чехія. Фото: radio.cz
Чехія. Фото: radio.cz

Уряд Чехії, де карантин почали послаблювати ще 14 квітня, дозволив громадянам вільно переміщатися по країні, а також виїжджати за її кордони. Про це повідомляє Prague morning.

Карантин послаблять вже з 24 квітня. Обмеження діяли більше місяця, з 16 березня.

"Ми прийняли рішення скасувати з п'ятниці, 24 квітня, заборону на вільне пересування громадян у Чехії", - повідомив міністр охорони здоров'я Адам Войтех.

Також з п'ятниці жителі країни зможуть виїжджати за кордон. При поверненні в країну потрібно буде пред'явити медичне підтвердження про негативний результат аналізу на коронавірус або дотримуватися двотижневого домашнього карантину.

Як повідомляли Українські Новини, відучора В'єтнам почав виходити з карантину.

Крім того, про вихід з карантину оголосили раніше Німмеччина, Австрія, Польша, Чехия, США інші країни.

Також з 27 квітня карантин послабить Хорватія.

Тим часом Туркменістан заявив, що з початку пандемії коронавірусу, в країні немає жодного випадку COVID-19.

Раніше Північна Корея заявила, що з початку спалаху епідемії коронавірусу в країні не зафіксували жодного випадку зараження COVID-19. Однак інші країни вважають це брехнею.

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