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16 апреля 2020, четверг, 15:56 647
Европа 2020-04-16T15:57:02+03:00
Українські Новини
Польша планирует со следующего понедельника открывать парки и игровые площадки

Польша планирует со следующего понедельника открывать парки и игровые площадки

Елизавета Кесельман
Польша, Карантин, коронавирус в Польше, ослабление карантина
Польша. фото: embaperu.ch
Польша. фото: embaperu.ch

Пик эпидемии коронавируса в Польше ожидается в мае-июне. Однако власти заявили, что с понедельника, 20 апреля, постепенно начнут ослаблять карантинные меры, разрешив прогулки в парках и лесных зонах. Об этом в эфире польского радио RMF24 сообщил вице-премьер-министр Яцек Сасин 

По словам чиновника, на данный момент пока нет окончательно решения польского правительства, однако оно должно быть принято в течение текущего дня.

"Я думаю, что, в первую очередь, уже с ближайшего понедельника, мы можем рассчитывать на открытие лесов, зеленых территорий. Другие ограничения для безопасности останутся - такие как соблюдение дистанции, прикрывание рта и носа, запрет массовых собраний", - отметил Сасин.

Также правительство Польши пока не планирует возобновлять обучение в школах.

Как сообщали Українські Новини, президент Польши Анджей Дуда отменил запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, в Польше хотят отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года.

Тем временем, с сегодняшнего дня Польша ввела "масочный" режим.  

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