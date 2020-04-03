В Северной Корее не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. Другие страны считают это ложью

Северная Корея была одной из первых стран, которые практически сразу предприняли меры для борьбы с коронавирусом. Страна сделала официально заявление, что несмотря на масштабность эпидемии, инфекции COVID-19 в государстве не зафиксировано, что вызвало скептическое отношение многих стран по всему миру. Об этом передает ВВС.

Директор центрального противоэпидемического штаба Северной Кореи Пак Мьонгсу заявил информационному агентству AFP, что до сих пор коронавирусом в стране не заражен ни один человек.

"Мы предприняли предупредительные и ограничительные меры и научные мероприятия, как инспекции и карантин для всего персонала, который въезжал в нашу страну и тщательно дезинфицировали все товары, а также закрывали границы и перекрывали морские и воздушные сообщения", – заявил чиновник.

Тем временем, американский генерал Роберт Абрамс, руководитель военных сил США в Южной Корее, заявил, что обнародованная информация не может быть правдивой по многим причинам.

При этом он заявил, что не может точно сказать, сколько случаев было в стране, и не рассказал об источнике информации.

Главный редактор специализированного сайта новостей NK News Оливер Хотхем, также утверждает, что в Северной Корее, вероятно, были случаи, поскольку она граничит с Китаем, где было зафиксировано наивысшая смертность от инфекции.

"Очень маловероятно, что в стране ни одного случая, поскольку она граничит с Китаем и Южной Кореей. Учитывая объем трансграничной торговли и экономические отношения, я действительно не вижу, как возможно предотвратить", – сказал он.

Северная Корея закрыла границы еще в конце января и отправила на карантин сотни иностранцев в Пхеньяне. За это время количество случаев в Китае росла экспоненциально.

Отчет NK News также предполагает, что до 10 тысяч граждан находились в изоляции в стране – около 500 все еще остаются в карантине.

Старший научный сотрудник университета Кукмина Федор Тертицкий добавляет, что сейчас страна проводит длительную пропагандистскую кампанию, которая учит людей, как предотвратить распространение вируса.

Тертицкий утверждает, что система здравоохранения страны "намного лучше, чем у других стран со схожим ВВП на душу населения".

"То, что они сделали, - это подготовка большого количества врачей, которые, хотя и менее квалифицированные и получат в разы меньше, чем их коллеги на Западе, все же могут предоставить основную медицинскую помощь населению", – сказал он в BBC.

Признание случаев коронавирусной инфекции в стране может стать для Северной Кореи признаком "поражения".

"Государство вложило много ресурсов в борьбу, и было так много пропаганды относительно того, насколько хорошо они делают", – сказал Хотхем.

"Я думаю, что для них сейчас признать случаи – это по сути признать поражение. Я думаю, что это также вызвало бы панику. Если у вас есть большое количество людей, которые пытаются убежать, это может создать нестабильность и даже больше инфицирования", – пояснил эксперт.

Тертицкий также объясняет это попыткой Северной Кореи сохранить свой имидж.

"Страна очень параноидально относится к тому, чтобы раскрывать любую информацию, которая может заставить ее выглядеть плохо. Их основное правило – ничего не говорить, если для этого нет уважительных причин", – резюмировал эксперт.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным количество инфицированных коронавирусом достигло миллиона.