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20 апреля 2020, понедельник, 11:59 121
Америка 2020-04-20T12:00:09+03:00
Українські Новини
США начнет ослаблять карантин в ближайшие дни

США начнет ослаблять карантин в ближайшие дни

Елизавета Кесельман
США, Карантин, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в США, ослабление карантина
Флаг США. Фото: pexels
Флаг США. Фото: pexels

Ранее Соединенные штаты анонсировали о завершении плана по снятию карантинных мер. В субботу, 18 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник, продолжая при этом соблюдать ранее принятые меры предосторожности для недопущения роста числа заражений. Об этом передает "Голос Америки". 

Как заявил Трамп, власти штата Монтана начнут постепенно снимать ограничения в пятницу, 24 апреля.

"Мы по-прежнему видим ряд позитивных сигналов, свидетельствующих, что вирус прошел свой пик", - заявил Трамп во время брифинга.

В то же время, ряд губернаторов предупредили, что они не будут преждевременно принимать решение об открытии экономик своих штатов прежде чем не будет осуществлено дополнительное тестирование.

По данным института Джонса Хопкинса, в Техасе к субботе было выявлено более 16 000 случаев заражения коронавирусом (375 человек умерли), в Вермонте – 768 (35 смертей), в Монтане – 416 случаев заражения (35 летальных исходов).

Как сообщали Українські Новини, несмотря на ослабление эпидемии коронавируса, США готовятся к возвращению к коронавирусной инфекции. 

Кроме того,  Трамп заявил, что ничего не знал об эпидемии коронавируса осенью и обвинил СМИ в распространении фейков.

 

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