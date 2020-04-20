США начнет ослаблять карантин в ближайшие дни

Ранее Соединенные штаты анонсировали о завершении плана по снятию карантинных мер. В субботу, 18 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник, продолжая при этом соблюдать ранее принятые меры предосторожности для недопущения роста числа заражений. Об этом передает "Голос Америки".

Как заявил Трамп, власти штата Монтана начнут постепенно снимать ограничения в пятницу, 24 апреля.

"Мы по-прежнему видим ряд позитивных сигналов, свидетельствующих, что вирус прошел свой пик", - заявил Трамп во время брифинга.

В то же время, ряд губернаторов предупредили, что они не будут преждевременно принимать решение об открытии экономик своих штатов прежде чем не будет осуществлено дополнительное тестирование.

По данным института Джонса Хопкинса, в Техасе к субботе было выявлено более 16 000 случаев заражения коронавирусом (375 человек умерли), в Вермонте – 768 (35 смертей), в Монтане – 416 случаев заражения (35 летальных исходов).

Как сообщали Українські Новини, несмотря на ослабление эпидемии коронавируса, США готовятся к возвращению к коронавирусной инфекции.

Кроме того, Трамп заявил, что ничего не знал об эпидемии коронавируса осенью и обвинил СМИ в распространении фейков.