Туркменистан заявил, что с начала пандемии коронавируса, в стране нет ни одного случая COVID-19

Коронавирусная пандемия охватила практически 200 стран по всему миру. По последним данным, в мире количество инфицированных достигло более 2,6 млн человек. Одной из немногих стран, которую инфекция обошла стороной, стал Туркменистан. Об этом заявил вице-премьер, глава туркменского МИД Рашид Мередов, сообщает Arzuw NEWS.

Отмечается, что по состоянию на 23 апреля в стране нету ни одного зараженного.

"Если был бы в Туркменистане хотя бы один зарегистрированный случай, мы в первую очередь сказали бы об этом нашим международным партнерам, Всемирной организации здравоохранения. Мы несём ответственность за те обязательства, которые приняли на себя как член ООН, как страна с постоянным Нейтралитетом, признанным ООН еще 25 лет назад. Поэтому, мы ничего не скрываем, мы открыты", - заявил чиновник.

В своем ответе, Министр Мередов, также, напомнил о возможности посетить карантинный центр в Лебапском велаяте, представителями соответствующих дип. миссий.

Туркменистан является одной из немногих стран, где не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. По этому поводу, некоторые СМИ начали распространять свои домыслы, что якобы это невозможно и что правительство Туркменистана умалчивает о возможных фактах заражения этим вирусом. В своем сегодняшнем выступлении, министр Мередов подчеркнул, что Туркменистану скрывать нечего и что в стране действительно нет случаев COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, ранее Северная Корея заявила, что с начала вспышки эпидемии коронавируса в стране не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19. Однако другие страны считают это ложью.

Также в Туркменистане запретили употреблять слово "коронавирус".

Кроме того, в Туркменистане из-за коронавируса массово убивают бездомных животных.