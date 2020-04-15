Меркель рассказала, как Германия будет выходить из режима карантина

Германия стала одной из стран, где зафиксирована высокая смертность от коронавируса. Однако, власти отмечают, что в последнее время эпидемия заметно пошла на спад. Канцлер Германии ангела Меркель рассказала, как страна будет выходить из режима самоизоляции. Об этом передает издание Focus. Так, согласно информации ведомства, начиная с 4 мая начнут открываться учебные заведения и парикмахерские, барбер-шопы и салоны красоты. Сначала занятия возобновят в старших (выпускных) классах, затем в младших. В то же время, массовые мероприятия будут запрещены до конца лета. Из запрещенного остается также проведение религиозных мероприятий и открытие больших торговых центров. При этом Ангела Меркель отметила, что правительство настоятельно рекомендует носить маски в общественном транспорте и в магазинах, однако, это лишь рекомендация. Также она отметила, что дистанция при контактах должна быть сохранена. Кроме того, власти будут отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию. Как сообщали Українські Новини, главный врач Гренландии заявил, что страна полностью победила коронавирус. Также Финляндия сняла ограничения въезда и выезда из региона Уусимаа. Тем временем, Чехия будет ослаблять карантинные меры в 5 этапов.