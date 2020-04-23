подписаться на рассылку
26.85 27.25
29 29.6
˟
  • Новости
  • Мир
  • Хорватия ослабит карантин с 27 апреля. Правительство представило три этапа выхода из режима самоизоляции
23 апреля 2020, четверг, 19:03 485
Мир 2020-04-23T19:56:49+03:00
Українські Новини
Хорватия ослабит карантин с 27 апреля. Правительство представило три этапа выхода из режима самоизоляции

Хорватия ослабит карантин с 27 апреля. Правительство представило три этапа выхода из режима самоизоляции

Елизавета Кесельман
Хорватия, Карантин, ослабление карантина, Коронавирус в Хорватии, Карантин в Хорватии
Хорватия. Фото: pixabay.com
Хорватия. Фото: pixabay.com

Правительство Хорватии, где первый случай коронавируса зафиксировали в конце февраля, представило трехэтапный план ослабления карантинных мер из-за пандемии. Об этом передает Total Croatian News.

Как рассказал премьер-министра Андрей Пленкович, первый этап вступит в силу с 27 апреля. Так, правительство разрешит функционировать всем организациям, которые занимаются торговой деятельностью, за исключением тех, которые работают в торговых центрах.

"Будут запущены общественные городские и пригородные линии. Будут открыты библиотеки и музеи. Допускается тренировка спортсменов в соревнованиях высшего ранга. Только приоритетные группы студентов смогут сдавать государственный выпускной экзамен", - отметил премьер.

Второй этап выхода из карантина начнется 4 мая. Полностью заработает система здравоохранения, за исключением определенных врачей. Также смогут работать частные клиники, косметологии, парикмахерские и салоны красоты.

Третий этап - начнется 11 мая. Будут разрешены встречи до десяти человек, будут открыты торговые центры, открыты дошкольные учреждения.

Рестораны будут открыты исключительно на террасах.

Помимо этого, Пленкович заявил о возможности празднования выпускного старших классов и студентов университетов:

"Государственный выпускной, по нашей рекомендации, можно будет провести с 8 по 29 июня", - сказал Пленкович.

При этом со 2 мая будет разрешено проведение религиозных собраний.

"Я хочу сказать, что мы показали, что нашим приоритетом является защита жизни и здоровья. Это также наша работа, чтобы экономика работала. Мы сделали возможным сохранить рабочие места. Со следующей недели многие будут возобновить свой бизнес", - отметил премьер.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня Вьетнам начинает выходить из карантина.

Кроме того, о выходе из карантина объявили ранее Германия, Австрия, Польша, Чехия и США и другие страны.

Больше новостей о: Хорватия Карантин ослабление карантина Коронавирус в Хорватии Карантин в Хорватии

Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу"
Промпроизводство в Украине в марте продолжило падение
Новости
По тысяче гривен помощи 7 млн украинцев получат до субботы 20:39
NovaPay сертифицирована международным стандартом безопасности данных PCI DSS 20:32
В Судане неизвестные пытались убить дипломата США 20:22
Курс доллара на межбанке подскочил 20:17
Нацсовет по телевидению избрал своим председателем Ольгу Герасимюк 19:57
больше новостей
Рубль стремительно падает. Курс российской нацвалюты на 22 апреля 10:53
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Шмыгаль рассказал, когда откроют границы в Украине 11:55
Количество заболевших коронавирусом в Вишневом увеличилось в два раза 13:31
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте 13:50
больше новостей
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте 13:50
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз 10:36 Документ
больше новостей
"Нефтегаз" снизил на май цены на газ для бизнеса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok