Хорватия ослабит карантин с 27 апреля. Правительство представило три этапа выхода из режима самоизоляции

Правительство Хорватии, где первый случай коронавируса зафиксировали в конце февраля, представило трехэтапный план ослабления карантинных мер из-за пандемии. Об этом передает Total Croatian News.

Как рассказал премьер-министра Андрей Пленкович, первый этап вступит в силу с 27 апреля. Так, правительство разрешит функционировать всем организациям, которые занимаются торговой деятельностью, за исключением тех, которые работают в торговых центрах.

"Будут запущены общественные городские и пригородные линии. Будут открыты библиотеки и музеи. Допускается тренировка спортсменов в соревнованиях высшего ранга. Только приоритетные группы студентов смогут сдавать государственный выпускной экзамен", - отметил премьер.

Второй этап выхода из карантина начнется 4 мая. Полностью заработает система здравоохранения, за исключением определенных врачей. Также смогут работать частные клиники, косметологии, парикмахерские и салоны красоты.

Третий этап - начнется 11 мая. Будут разрешены встречи до десяти человек, будут открыты торговые центры, открыты дошкольные учреждения.

Рестораны будут открыты исключительно на террасах.

Помимо этого, Пленкович заявил о возможности празднования выпускного старших классов и студентов университетов:

"Государственный выпускной, по нашей рекомендации, можно будет провести с 8 по 29 июня", - сказал Пленкович.

При этом со 2 мая будет разрешено проведение религиозных собраний.

"Я хочу сказать, что мы показали, что нашим приоритетом является защита жизни и здоровья. Это также наша работа, чтобы экономика работала. Мы сделали возможным сохранить рабочие места. Со следующей недели многие будут возобновить свой бизнес", - отметил премьер.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня Вьетнам начинает выходить из карантина.

Кроме того, о выходе из карантина объявили ранее Германия, Австрия, Польша, Чехия и США и другие страны.