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20 апреля 2020, понедельник, 13:56 1026
Европа 2020-04-20T13:56:18+03:00
Українські Новини
5 стран Европы начинают снимать карантинные ограничения

5 стран Европы начинают снимать карантинные ограничения

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Европе, Коронавирус в мире, карантин в Европе
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В понедельник власти пяти стран Евросоюза, как и в США, отменяют часть карантинных ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Deutsche welle.

В Германии будет разрешено открытие коммерческих площадей площадью менее 800 квадратных метров, а также автосалонов, магазинов велосипедов и книг.

Чешская Республика запускает пятиэтапный план по возобновлению общественной жизни. Рынкам разрешается возобновить работу. Граждане также могут теперь проводить семинары под открытым небом, выезжать за границу по делам или в гости к родственникам. По возвращении все должны пройти 14-дневный карантин.

Франция разрешит возобновить посещение домов престарелых. Физический контакт по-прежнему запрещен. Пожилого человека могут посетить только два родственника одновременно. Стоит отметить, что коронавирус был зафиксирован в 45% французских домов престарелых.

В Норвегии возобновят работу детские сады, а также некоторые специалисты в области здравоохранения. Средние школы, университеты, парикмахерские, массажные салоны и салоны красоты планируется открыть через неделю.

В Польше власти страны вновь открывают для посещения парки и леса. Увеличивается количество людей, которым одновременно разрешено входить в магазины.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на ослабление эпидемии коронавируса, США готовятся к возвращению к коронавирусной инфекции. 

Кроме того,  Трамп заявил, что ничего не знал об эпидемии коронавируса осенью и обвинил СМИ в распространении фейков.

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