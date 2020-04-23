Неоднозначное продление карантина и возвращение Саакашвили

За 2 дня до окончания карантина Кабмин решил его продлить почти на 3 недели - до 11 мая.

Довольно странное решение и вот почему. По словам Шмыгаля, сейчас загружены коронавирусными больными лишь 10% больничных коек. То есть, 90% простаивают в ожидании больных. А их не будет, поскольку власти и так "пережали" с карантином. Ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Берлине метро не закрывали. При этом у нас слишком мало выздоровевших - чуть менее 500 человек. А откуда им взяться, если система здравоохранения по сути простаивает? Вот ООН предупреждает, что дело может закончиться голодом. Особенно для живущих в зоне конфликтов. Это ведь про нас?



Но 11 мая карантин не снимут, а лишь введут некоторые послабления - разрешат гулять в парках, откроют магазины по продаже одежды, возможно - салоны красоты и парикмахерские, которые Шмыгаль называет "объектами бытовых услуг".



Самое дерзкое высказывание премьера - обещает завалить вернувшихся домой заробитчан работой с зарплатой в 6-8 тыс. грн в месяц. За такие деньги они будут работать на своих огородах, а не строить обещанные Шмыгаем дороги. Товарно-денежные отношения карантин еще не отменил.



Михаил Саакашвили возвращается в украинскую политику. Он пишет, что принял предложение Зеленского стать вице-премьером по реформам. Президент и премьер пока ничего не говорят. Но вот соцсети уже вовсю смеются - вспоминают эпическую публичную ссору Саакашвили с Аваковым. Вот это видео.



Тогда Порошенко хотел использовать бывшего президента Грузии, чтоб атаковать Авакова. В итоге Саакашвили пошел против Порошено и лишился украинского паспорта. Сейчас Зеленский хочет повторить этот же маневр, но рискует наступить на "грабли Порошенко".



Аэропорт Борисполь почти закрыт - принимает лишь единичные рейсы. Но на зарплате директора этого госпредприятия это почти не отразилось. Павел Рябинин получает 360 тыс. грн в месяц. И почти половину потратил на дорогущий холодильник - за 150 тыс. грн.



В пятницу Рада снова соберёт на внеочередное заседание. Четырём сотням депутатов собраться в одном месте можно, а верующим на Пасху - нельзя. Где справедливость?)



Укрализныця говорит, что может еще больше сократить перевозки. Готовится перейти на 4-дневную рабочую неделю с 1 июля. Сейчас поезда перевозят лишь грузы - пассажирские перевозки остановлены. Вокзалы закрыты.



Бердянск и Карпаты будут бороться за украинского туриста, привыкшего к отелям Турции и Греции. Обещают номера люкс по 1 тыс. грн в сутки и другие "прелести" отечественного сервиса.



Синоптики обещают тепло и дожди.

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