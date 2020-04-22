Шмыгаль рассказал, как Украина будет бороться с коронавирусом до 11 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина должна увеличить количество тестирований на коронавирусную инфекцию, которой в Украине по последним данным заразились более 6 тысяч человек. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, передают Українськi Новини.

"У нас есть несколько очень важных заданий, которые мы должны сделать до 11 мая. Во-первых, это увеличить количество тестирований на коронавирус", - сказал Шмыгаль.

Также, по словам премьер-министра, нужно улучшить обеспечение больниц и медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, до 11 мая нужно разработать новые правила работы объектов обслуживания населения.

Шмыгаль сообщил, что по состоянию на текущий момент смертность от коронавирусной инфекции в Украине составляет 2,7%.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Минздрав заявил, что готов проводить 30 тысяч на коронавирус в неделю. Также в ведомстве рассказали, почему 7 областей не сообщили о результатах тестирования на COVID-19.

Кроме того, Кличко рассказал, что делать киевлянам, которым отказали в тестировании на коронавирус.