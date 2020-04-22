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22 апреля 2020, среда, 06:15 1133
Lifestyle 2020-04-22T06:15:01+03:00
Українські Новини
Люди все равно будут просачиваться на отдых. В турфирмах прогнозируют, куда смогут поехать украинцы

Люди все равно будут просачиваться на отдых. В турфирмах прогнозируют, куда смогут поехать украинцы

Кира Молчанова
Туризм, Турфирма, Лето, Туристический сезон, Туристическая фирма, карантин в Украине
Пляжи возле Цриквеницы
Пляжи возле Цриквеницы

Карантин в Украине скорее всего продлят до 12 мая, но уже с послаблениями. Тем временем, приближается лето, и туристические агентства оценивают ситуацию на рынке туроператоров. По самым оптимистичным прогнозам, в Украине начнет развиваться внутренний туризм, а вот полететь за границу вряд ли удастся. "КП в Украине" пообщались на эту тему с украинскими туроператорами.

В турагентствах не делают длительных прогнозов, но настроены оптимистично. Отели из Турции и Греции уже присылают приглашения на май и июнь. Однако украинцам турагентства пока не предлагают ничего бронировать и ждут, когда станет ясно с авиационным сообщением в стране. Туры, которые забронированы на время карантина в Украине, предлагают перебронировать на более поздний период. Также туроператоры полагают, что не все страны одновременно смогут принять к себе туристов и предлагают подождать.

Позитив туристические агенты видят в том, что мир после карантина — это возможность развивать внутренний тризм в Украине. Если будут высокие ценовые предложения, а спроса не будет, то цены снизятся, ведь украинцы ожидаемо будут экономить.

В турфирмах прогнозируют, что, если даже карантин затянется до лета, но люди все равно будут просачиваться на отдых всеми возможными путями, несмотря на запреты. Например, в курортном Бердянске к приему гостей готовы, но понимают, что к ним пока не могут приехать из-за остановки пассажирского сообщения. В Кирилловке хозяева одного из гостевых домов сообщили, что, вероятнее всего, оставят цены лета-2019, поскольку подозревают — наплыв гостей будет сильно отличаться от прошлогоднего.

Тем временем, в Карпатах многие частные дома оказались забронированы на майские праздники, особенно эконом-варианты жилья. Оставшиеся номера люкс хозяева готовы сдавать по цене от 1000 до 1400 грн. в сутки. Там надеются, что люди смогут добраться хотя бы на своем транспорте.

Как сообщали Українські Новини, Испания не будет принимать иностранных туристов этим летом из-за распространения коронавируса.

Во Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) прогнозируют, что в 2020 году число международных туристов сократится на 20-30% по сравнению с показателями за 2019 год из-за пандемии коронавируса.

Тем временем, в Риме из-за коронавируса туристы отменили 90% броней.

В Украине уверены, что мировой туристический кризис негативно скажется на отчественном туризме.

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