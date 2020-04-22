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22 апреля 2020, среда, 14:38 1356
Общество 2020-04-22T14:49:55+03:00
Українські Новини
Саакашвили подтвердил предложение Зеленского стать вице-премьером по реформам

Саакашвили подтвердил предложение Зеленского стать вице-премьером по реформам

Анна Рудык
Михаил Саакашвили , Саакашвили, Владимир Зеленский, вице-премьер по реформам
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявляет о предложении ему должности вице-премьер-министра по реформам Президентом Владимиром Зеленским и намерен представить свою программу изменений в Верховной Раде.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Для меня большая честь получить от Президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам", - написал он.

По словам Саакавшили, он намерен представить свою программу изменений и участия в работе Кабинета Министров с конкретными наработками в парламенте.

"Я также надеюсь использовать свой международный опыт для того, чтобы быть полезным членом правительственной команды", - подчеркнул он.

Саакашвили отметил, что также обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем все вопросы, связанные с его возможной работой в правительстве.

Саакашвили предложили должность вице-премьера по реформам. Скриншот: Фейсбук СаакашвилиСаакашвили предложили должность вице-премьера по реформам. Скриншот: Фейсбук Саакашвили

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили после того, как Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства.

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