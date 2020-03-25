Гендиректор "Борисполя" Рябикин задекларировал зарплату больше, чем вместе у Зеленского и Мендель

Генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин задекларировал 369,55 тыс. гривен зарплаты в марте.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

В частности, 6 марта Рябикин получил 136,15 тыс. гривен зарплаты по основному месту работы - аэропорт "Борисполь".

Также 20 марта Рябикин задекларировал получение еще 233,4 тыс. гривен зарплаты на том же предприятии.

Кроме того, он задекларировал получения 167,2 тыс. гривен дохода от сдачи в аренду имущества Посольству Израиля в Украине и обеспечительный платеж за квартиру согласно предварительному договору купли-продажи в размере 271 261 гривны.

Как сообщали Українські Новини, заработная плата Президента Владимира Зеленского за февраль составила 28 тыс. гривен.

Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель в феврале получила зарплату в 45 885 гривен.

В феврале генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин задекларировал 583,5 тыс. гривен зарплаты, а в январе — почти полмиллиона гривен.