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  • Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте
22 апреля 2020, среда, 13:50 1991
Экономика 2020-04-22T15:17:17+03:00
Українські Новини
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте

Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте

Елена Литвин
электронные декларации, Карантин, дорогие вещи, Аэропорт Борисполь, Павел Рябикин
Гендиректор
Гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин. Фото: facebook.com/rjabikin.pavel

В то время, как эксперты оценили возможные потери авиации Украины в 15 млрд гривен за 3 месяца, генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область) Павел Рябикин задекларировал покупку бытовой техники за 149 999 гривен.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

Согласно им, он внес в декларацию купленную 20 марта бытовую технику марки Liebherr.

Компания Liebherr (Германия) является одним из ведущих брендов, производящих холодильное оборудование.

В одном из интернет-магазинов в Украине на соответствующую сумму (от 142 до 156 тыс. гривен) можно приобрести холодильник 8 доступных для продажи моделей.

Также в апреле Рябикин задекларировал 187 877 гривен дохода от предоставления в аренду имущества и 999 019 гривен от погашения облигаций внутренних государственных займов.

Кроме того, 7 апреля он получил 311 200 гривен заработной платы по основному месту занятости - аэропорт "Борисполь".

Как сообщали Українськi Новини, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что внутренние авиарейсы могут восстановить в конце лета или в начале осени.

Кабмин запретил с 24 марта покидать Украину с туристической целью.

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