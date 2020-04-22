Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте

В то время, как эксперты оценили возможные потери авиации Украины в 15 млрд гривен за 3 месяца, генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область) Павел Рябикин задекларировал покупку бытовой техники за 149 999 гривен.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

Согласно им, он внес в декларацию купленную 20 марта бытовую технику марки Liebherr.

Компания Liebherr (Германия) является одним из ведущих брендов, производящих холодильное оборудование.

В одном из интернет-магазинов в Украине на соответствующую сумму (от 142 до 156 тыс. гривен) можно приобрести холодильник 8 доступных для продажи моделей.

Также в апреле Рябикин задекларировал 187 877 гривен дохода от предоставления в аренду имущества и 999 019 гривен от погашения облигаций внутренних государственных займов.

Кроме того, 7 апреля он получил 311 200 гривен заработной платы по основному месту занятости - аэропорт "Борисполь".

Как сообщали Українськi Новини, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что внутренние авиарейсы могут восстановить в конце лета или в начале осени.

Кабмин запретил с 24 марта покидать Украину с туристической целью.