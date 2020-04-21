подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
21 апреля 2020, вторник, 16:22 8080
Транспорт 2020-04-21T16:45:01+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели

"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели

Ярина Вацяк
Карантин, Укрзализныця, коронавирус в Украине, Covid-19
Укрзализныця
Укрзализныця

Акционерное общество "Укрзализныця" с 1 июля 2020 может ввести режим четырехдневную рабочую неделю в случае продолжения распространения коронавируса COVID-19 в стране и продления карантинных мер, направленных на сдерживание заболевания.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, такое решение было принято на заседании правления "Укрзализныци" и согласовано с представителями отраслевых профсоюзов, присутствующими на заседании.

При этом, согласно сообщению, "Укрзализныця" уже приняла ряд антикризисных мер для бесперебойной работы железнодорожной отрасли.

В частности, ограничены закупки материально-технических ресурсов (услуг), которые не связаны с основной деятельностью, снижен расход дизельного топлива, электроэнергии, кроме того, компания временно приостановила рассмотрение вопросов единовременных поощрений, доплат, надбавок, компенсаций аренды жилья для работников.

"Наша главная цель - обеспечение здоровья и безопасности для наших сотрудников и клиентов. Операционная и финансовая стабильность компании при поддержке надлежащего уровня ликвидности и сохранении рабочих мест является также нашим приоритетом. Ситуация в стране и в мире резко и быстро меняется. Вот почему "Укрзализныця" уже рассматривает дальнейшие меры, которые, при необходимости, будут воплощены. Это, например, возможность ввести с 1 июля частичную занятость для работников пятидневных рабочих недель", - отметил председатель наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунер.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки погибли 10 человек.

Тем временем, "Укрзализныця" начала бесплатно возить медиков служебными поездами.

Кроме того, S&P снизило рейтинг "Укрзализныци".

Больше новостей о: Карантин Укрзализныця коронавирус в Украине Covid-19

За три дня в Киев не пустили всего 60 человек из-з...
За границей седьмой гражданин Украины скончался от...
УПЦ МП не будет наказывать своих священников за на...
Врио предправления "Укрзализныци" будет уволен - о...
В общежитии на Киевщине массовое заражение коронавирусом — 2 человека умерли, заболели 37
Минздрав инициирует продление карантина до 12 мая, но со смягчением мер
Новости
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве есть в большинстве аптечных сетей: цена и где купить 18:25
Вирусолог рассказала, почему не стоит покупать тесты на коронавирус в аптеках 18:19
С 15 мая в Австрии откроются рестораны и школы для младших классов 18:08
Музеи просят не открывать их во время карантина - смотрители в зоне риска 17:55
Медицинские маски и антисептики есть в большинстве аптечных сетей. Где можно купить и по какой цене 17:55
больше новостей
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Доллары лучше не сдавать: чего ожидать на валютном рынке после Пасхи 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных 05:30
В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня 08:30
больше новостей
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua
На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху 08:03
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
После карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов 20:04
В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд 13:11
больше новостей
В Украине 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки погибли 10 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok