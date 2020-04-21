"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели

Акционерное общество "Укрзализныця" с 1 июля 2020 может ввести режим четырехдневную рабочую неделю в случае продолжения распространения коронавируса COVID-19 в стране и продления карантинных мер, направленных на сдерживание заболевания.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, такое решение было принято на заседании правления "Укрзализныци" и согласовано с представителями отраслевых профсоюзов, присутствующими на заседании.

При этом, согласно сообщению, "Укрзализныця" уже приняла ряд антикризисных мер для бесперебойной работы железнодорожной отрасли.

В частности, ограничены закупки материально-технических ресурсов (услуг), которые не связаны с основной деятельностью, снижен расход дизельного топлива, электроэнергии, кроме того, компания временно приостановила рассмотрение вопросов единовременных поощрений, доплат, надбавок, компенсаций аренды жилья для работников.

"Наша главная цель - обеспечение здоровья и безопасности для наших сотрудников и клиентов. Операционная и финансовая стабильность компании при поддержке надлежащего уровня ликвидности и сохранении рабочих мест является также нашим приоритетом. Ситуация в стране и в мире резко и быстро меняется. Вот почему "Укрзализныця" уже рассматривает дальнейшие меры, которые, при необходимости, будут воплощены. Это, например, возможность ввести с 1 июля частичную занятость для работников пятидневных рабочих недель", - отметил председатель наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунер.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки погибли 10 человек.

Тем временем, "Укрзализныця" начала бесплатно возить медиков служебными поездами.

Кроме того, S&P снизило рейтинг "Укрзализныци".