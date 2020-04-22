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  • Шмыгаль заявил, что в ближайшее время появится много рабочих мест с зарплатой до 8 тыс. гривен
22 апреля 2020, среда, 11:20 1298
Кабмин 2020-04-22T11:20:24+03:00
Українські Новини
Шмыгаль заявил, что в ближайшее время появится много рабочих мест с зарплатой до 8 тыс. гривен

Шмыгаль заявил, что в ближайшее время появится много рабочих мест с зарплатой до 8 тыс. гривен

Анна Рудык
Безработица, Карантин, Денис Шмыгаль, карантин в Украине
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

В то время, как в Украине растет безработица, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует создание в ближайшее время большого количества рабочих мест с заработной платой от 6 до 8 тыс. гривен.

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК Украина", передают Українськi Новини.

"Я еще раз вернусь к тому большому количеству рабочих мест. Недорогих. Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется (в пределах) 6 000-8 000 гривен", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что это будет простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить, например, класть брусчатку или работать озеленителем.

По его словам, с помощью такого количества и такого качества рабочих мест, можно будет убраться в городах, районах и в целом в Украине.

Также он отметил, что это даст возможность людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства. 

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