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22 апреля 2020, среда, 05:30 805 Карта
Жизнь 2020-04-22T05:30:01+03:00
Українські Новини
Потеплеет и пойдут долгожданные дожди. Прогноз погоды до конца недели

Потеплеет и пойдут долгожданные дожди. Прогноз погоды до конца недели

Ярина Вацяк
Погода, Дождь, Циклон, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода на выходные, прогноз погоды на неделю
Дождь Фото: pixabay.com
Дождь Фото: pixabay.com

Сегодня, 22 апреля, погода в Украине будет ветреная с северным и северо-западным направлением, потепление придет к концу недели, а с 25 апреля в Украине ожидаются дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Конечно, с точки зрения северной Канады, где -13..-16 градусов, это, может, и не холоддина, однако пока у нас ближайшей ночью ожидается +2 ..+5 градусов с локальными заморозками. А завтра днем ​​воздух успеет прогреться лишь до +10..+14 градусов. Теплее будет на Закарпатье, до +14..+17 градусов", - написала она.

Также Диденко отметила, что сегодня Украину черкнет атмосферный фронт, поэтому возможны отдельные слабые дожди на Западе, в центральной части и на Востоке Украины.

Прогноз погоды (карта 1).Прогноз погоды (карта 1).

На юге Украины без осадков, будет солнечно.

Ветер в среду повсюду северный, северо-западный, порывистый.

По предварительному прогнозу, циклон, который придет в субботу, 25 апреля, принесет в большинство областей Украины, кроме юга, увереннее дожди.

Прогноз погоды. Карта 2.Прогноз погоды. Карта 2.

А настоящее тепло придет в Украину с четверга, с 23-го апреля.

В Киеве 22 апреля еще будет в прохладном воздухе: ночью +2 + 5 градусов, в окрестностях заморозки 0..-2 градуса, днем ​​в среду ожидается +11..+12 градусов.

Ветер северо-западный, северный, порывистый.

В дальнейшем, во второй половине недели, в столице потеплеет до +15..+19 градусов. В субботу в Киеве станет шансов на хороший дождь.

"Поэтому, если пожарные, воздух, направление ветра и температура позволят - лучшее почистить легкие нормальными показателями качества воздуха можно будет в четверг, проще говоря, погулять на улице. И наконец отрыть нормально окна в домах. А уже потом, ближе к концу недели, радостно ожидать дождь", - написала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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