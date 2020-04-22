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22 апреля 2020, среда, 16:15 250
Медицина 2020-04-22T16:29:32+03:00
Українські Новини
Украинское здравоохранение загружено пациентами с COVID-19 на 10%, - Шмыгаль

Украинское здравоохранение загружено пациентами с COVID-19 на 10%, - Шмыгаль

Ярина Вацяк
Больницы, Коронавирус, Денис Шмыгаль
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Премьер-министр Денис Шмыгаль оценивает загрузку украинского здравоохранения пациентами с коронавирусом COVID-19 в 10% в то время, как в Украине по состоянию на 22 апреля 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19

Об этом он сообщил в интервью изданию РБК-Украина.

"Система здравоохранения сейчас загружена больными коронавирусом менее чем на 10%. Это мы идем по так называемому позитивному сценарию", - сказал премьер.

При этом он прогнозирует два пика заболевания – в конце апреля и в начале мая и поэтому Кабмин рассматривает продление карантина минимум до 11 мая.

Шмыгаль допускает всплески заболеваемости и в дальнейшем, в том числе и возобновление карантинов в отдельных местностях.

"Но это не означает, что у нас в этом году не будет пиков и всплесков. В целом мир в этом году коронавирус не одолеет, и нам в любом случае придется жить в условиях уже нового мира и новых социальных ограничений. Например, риск-ориентированных условий, когда будем вводить карантинные ограничения в отдельных городах, селах или областях", - отметил премьер.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил карантин, из которого Украина будет выходить в 5 этапов, до 11 мая.

Тем временем, количество заболевших коронавирусом в Вишневом (Киево-Святошинский район  Киевской области), где была выявлена вспышка заболевания коронавируса в общежитии, 21 апреля увеличилось на 26 человек до 52.

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