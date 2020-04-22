Чем запомнился украинцам Михеил Саакашвили: скандал с Аваковым, крыша и прорыв границы

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили претендует на должность вице-премьера-министра по реформам, хотя ранее президент Владимир Зеленский заверял, что не имеет никаких политических планов с Саакашвили. В связи с этим Українські Новини решили вспомнить самые запоминающиеся события, связанные с легендарным политиком.

Так, 4 декабря 2016 годв, Украина узнала о скандале, случившимся между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и тогдашним главой Одесской обладминистрации Михаилом Саакашвили.

Перепалка между госчиновниками высокого ранга в этот день перешла в швыряние стаканом с водой и разговором на повышенных тонах.

Это действо развернулось под крышей Администрации Президента Украины на заседании Национального совета реформ.

Напомним, тогда соцсети бурно отреагировали на перепалку Авакова и Саакашвили.

И поскольку после этого скандалы с участием обоих фигурантов не закончились, Українські Новини предлагают вспомнить, чем еще отличились оба за этот год.

В частности, в случае с Михаилом Саакашвили:

10 февраля 2016 года спикер Администрации Президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил о начале расследования в отношении действий Саакашивли за нарушение военной цензуры — публикации информации о подразделениях АТО в Интернете.

26 мая 2016 года при участии сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и киевского спецназа СБУ в Одесской областной администрации прошли обыски в рамках расследования растраты средств фонда "На благо Одессы", в ответ на которые Саакашвили заявил: "Я вынужден был взломать дверь, потому что они держали наших сотрудников, без адвокатов, в нарушении всех законов, взаперти. Это чистейшая политическая провокация, заказанная вот этим ничтожеством из Генеральной прокуратуры, этим ребятам".

7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об отставке с поста главы администрации Одесской области.

9 ноября президент Порошенко отставку принял, одновременно уволив Саакашвили с должности своего советника.

11 ноября Саакашвили объявил о создании собственной политической силы и намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду.

Далее Саакашвили обратил на себя внимание громким прорывом границы вместе со своими сторонниками. Саакашвили и его сторонники прорвали кордон правоохранителей и прошли на территорию Украины через пункт пропуска "Шегини".

Позже он попросил политического убежища в Украине и заявил о готовности стать главой нового правительства Украины.

Уже в декабре 2017 года домой к Саакашвили пришли с обысками. Между активистами и полицией у дома Саакашвили произошла потасовка. Саакашвили сбежал от обысков через крышу. На Саакашвили надели наручники и вручили подозрение.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сфотографировали в окружении спецназа СБУ на крыше дома по ул. Костельной возле Майдана Независимости в Киеве.

Саакашвили около 8:00 взобрался на крышу многоэтажного дома по улице Костельная возле Майдана Независимости из-за обыска в квартире, где он живет. На крышу дома по пожарной лестнице взобрался спецназ.

Так, в феврале 2018 года Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.

В прошлом году Саакашвили заявил, что поддерживает Зеленского на выборах.

И уже в мае 2019 Саакашвили вернулся в Украину, его встретили с караваем.